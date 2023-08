Vlahovic fa saltare il banco: la Juventus prende Lukaku senza scambio

Adesso Vlahovic potrebbe avere la parola ultima sulla trattativa: tempo per decidere. Tutti i dettagli dell’operazione dell’estate.

Una delle trattative più attese e dibattute del mercato estivo sembra giungere a un momento cruciale, con Dusan Vlahovic, il talentuoso attaccante serbo della Juventus, attualmente al centro dell’attenzione del mercato del Chelsea. Le ultime notizie suggeriscono che il giocatore sia impegnato in profonde riflessioni riguardo al suo futuro calcistico, con un particolare interesse nei confronti del club londinese ma avrebbe bisogno di tempo.

Come scrive ‘Alfredo Pedullà’, si è appreso che Vlahovic ha richiesto un periodo di tempo, approssimativamente tra le 24 e le 36 ore, per valutare attentamente le opzioni a sua disposizione. Sebbene il suo interesse verso il Chelsea sia evidente, il giocatore sembra essere coinvolto in un processo di valutazione attento e meticoloso, prendendo in considerazione tutte le variabili prima di prendere una decisione definitiva.

Vlahovic ha bisogno di tempo per decidere: Ultimatum Juventus

La Juventus, da parte sua, sta seguendo da vicino gli sviluppi della situazione. Il club italiano ha fissato un prezzo di conguaglio di 40 milioni di euro per l’addio di Vlahovic, dimostrando la sua volontà di non scendere ad ulteriori compromessi per un giocatore comunque importante e ancora molto giovane.

Tuttavia, emerge anche un altro possibile sviluppo nella vicenda: la Juventus sembra considerare l’opzione di andare su Romelu Lukaku a prescindere, indipendentemente, dunque, dallo scambio con Vlahovic. L’interesse per Lukaku, attualmente di proprietà del Chelsea, dimostra la volontà della società bianconera di migliorare ulteriormente il suo reparto offensivo con un calciatore di grande esperienza e impatto che piace, per altro, molto, a mister Allegri. La Juventus sembra determinata a rafforzare il suo attacco e Lukaku sarà un obiettivo che verrà perseguito a qualsiasi costo, anche senza lo scambio con Vlahovic in direzione del Chelsea.