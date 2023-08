Dalla Juventus al Napoli: affare ‘Scudetto’ per Garcia

Dalla Juventus al Napoli. Inizia la sfida scudetto e parte dal mercato. Il Napoli tricolore e la Juventus dell’ex Cristiano Giuntoli si sfidano per un campione.

Le milanesi vanno come un treno. Acquisti uno dietro l’altro ed organici che si arricchiscono in quantità e qualità. Al loro confronto Napoli e Juventus sembrano essere ferme al palo.

Le situazioni delle due squadre, però, sono sostanzialmente diverse. I partenopei, campioni d’Italia in carica, hanno mantenuto pressoché intatta la rosa e rimangono sempre la formazione favorita per lo scudetto dopo la trionfale cavalcata della passata stagione. Certo dovranno tentare di resistere alle tentazioni provenienti dall’Arabia Saudita e, soprattutto, fare in modo che vi resista il fuoriclasse partenopeo, Victor Osimhen.

La Juventus viene da una stagione nera e da una rivoluzione societaria che ha modificato, in maniera repentina, uomini, programmi e strategie di lavoro. Dal Napoli campione d’Italia è arrivato Cristiano Giuntoli nel ruolo di direttore tecnico e con il compito di ricostruire la Juventus secondo i nuovi dettami di John Elkann: competitività e sostenibilità. Due parole che è terribilmente difficile far viaggiare all’unisono, soprattutto all’inizio.

E queste difficoltà la Juventus e Giuntoli le stanno incontrando tutte.

Dalla Juventus al Napoli, la sfida scudetto è già iniziata

Fino a oggi non si sono mai incontrate, o scontrate, sul fronte del mercato. Il Napoli da una parte, con i suoi progetti guidati dal nuovo tecnico Garcia e dall’altra la Juventus, che invece seguiva i desiderata di Massimiliano Allegri, mai come in questo mercato propositivo e deciso nelle richieste.

Ma prima o poi il punto di incontro-scontro si trova. Forse perché alla Juventus adesso c’è Giuntoli e ancora un po’ della filosofia di lavoro dell’ex direttore sportivo del Napoli è rimasta nelle stanze che contano della società partenopea, che le due società si sono ritrovate attorno a uno stesso, giovane, promettente profilo: Habib Diarra, centrocampista francese dello Strasburgo, classe 2004.

Il Napoli lo segue con attenzione e ha fretta di chiudere l’affare, la Juventus ha la medesima idea e la cessione imminente di Zakaria al Monaco per una cifra attorno ai 20 milioni di euro potrebbe assicurare un’accelerata decisiva a favore della società bianconera. Anche la Roma ha messo gli occhi sul giovane talento francese ma, in questo momento, sembrerebbe più defilata rispetto agli altri due club italiani.

Habib Diarra è il classico jolly di centrocampo, perfetto in tutti i settori, nel ruolo di mediano così come centrocampista centrale e in virtù della sua ottima tecnica individuale è in grado di cavarsela molto bene anche come trequartista. I suoi 19 anni sono una garanzia di ulteriore crescita. Per questo Juventus e Napoli lo vogliono a tutti i costi. Subito.