Vlahovic-Kane, valzer delle punte al cardiopalma: la trattativa è naufragata

Mentre ci si avvicina al via del campionato di serie A il calciomercato continua a tenere fortemente banco anche in casa Juventus.

La squadra bianconera ha ottenuto buoni risultati dei test effettuati in questo primo scorcio di stagione. I risultati per ora contano poco ma sono arrivate delle buone indicazioni per l’allenatore Massimiliano Allegri quando ormai mancano pochi giorni all’inizio del torneo.

La Juventus vuole essere grande protagonista della prossima serie A e puntare a quello scudetto che ormai manca da troppo tempo nella bacheca del club. Di calcio giocato però ancora si parla troppo poco perché è sempre il calciomercato ad essere in vetrina in questo mese di agosto. Ci sarà tempo fino alla fine del mese per chiudere le trattative, sia in entrata che in uscita, e nel frattempo ovviamente non mancano voci e rumors su quelle che potrebbero essere le mosse del direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli.

Juventus, il Bayern ora vira su Vlahovic ma…

Il compito primario del dirigente ex Napoli in questo momento è quello di riuscire a definire la questione attaccante. Sembra essere vicino l’accordo con il Chelsea per lo scambio che porterebbe Vlahovic in Inghilterra e Lukaku a Torino, oltre ad un considerevole conguaglio economico a favore del club torinese.

🚨Esclusiva: Il @FCBayern dopo aver ricevuto il no all’offerta per #Kane si è fiondato su #Vlahovic Nonostante ciò al momento non è ancora pronto a soddisfare la richiesta economica della @juventusfc che sta continuando a trattare con il @ChelseaFC (distanza di 10 milioni) pic.twitter.com/6Zd8KYWdhx — Sebastiano Sarno (@Seby_Sarno_) August 7, 2023

Tuttavia non bisogna dimenticare che Vlahovic ha anche altri estimatori, soprattutto il Bayern Monaco, come ha spiegato su Twitter il giornalista Sebastiano Sarno. I tedeschi infatti sarebbero pronti a farsi nuovamente avanti dopo aver incassato il no per Kane del Tottenham. Ora sarebbe il serbo in cima alle preferenze, tuttavia il Bayern non sembra pronto a soddisfare quelle che sono le richieste della Juventus per il suo attaccante. L’impressione è che il futuro di Vlahovic ad ogni modo si deciderà nel corso della settimana.