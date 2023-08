Distanza ridotta: scambio Vlahovic-Lukaku, ecco cosa filtra dalla Continassa

Non si finisce mai di parlare di calciomercato in casa Juventus, con i bianconeri a caccia di affari in questo mese di agosto.

Manca sempre meno al prossimo campionato di serie A e la missione degli uomini di Allegri è quella di riuscire a portare a casa quello scudetto che ormai manca da troppo tempo nella bacheca del club. Impresa che comunque non si preannuncia semplice vista la concorrenza.

La Juventus avrà il piccolo vantaggio di non giocare nelle competizioni europee. Ma proprio quest’ultimo aspetto comporta dei problemi relative al bilancio, in considerazione dei vari mancati introiti che ci saranno. È proprio per questo motivo che il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli prima di poter pensare ai nuovi acquisti da portare a Torino deve riuscire a piazzare altrove quegli elementi che non rientrano nei piani della società. La lista è abbastanza lunga ci sarà tempo fino alla fine del mese per effettuare le operazioni.

Juventus-Chelsea, manca l’accordo sul conguaglio a favore dei bianconeri

I tifosi però si augurano prima di tutto che venga messa fine a quella che si può considerare come la vera e propria telenovela dell’estate, ovvero la questione attaccante. Con Vlahovic che continua a rimanere in uscita e Lukaku primo obiettivo per dare ancora più fisicità al reparto avanzato. Il tempo stringe ma qualcosa pare essersi mosso nelle ultime ore.

Come ha spiegato il giornalista Nicola Balice, procede infatti la trattativa tra la Juventus e il Chelsea per lo scambio tra i due giocatori. Il nodo da sciogliere è il conguaglio economico a favore dei bianconeri, sul quale c’è ancora distanza. La Juve infatti chiede 30 milioni più cinque di bonus, gli inglesi invece ne avrebbero offerti 20. Si attende dunque un rilancio da parte del Chelsea e alla Continassa ci sarebbe ottimismo riguardo la riuscita dell’affare. Di quella che, senza dubbio, possiamo definire come “la trattativa dell’estate”.