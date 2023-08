Juventus, Vlahovic è volato a Monaco di Baviera: svelato il motivo

Nuovi aggiornamenti sul futuro di Dusan Vlahovic: ecco le ultimissime notizie relative al bomber serbo che quest’oggi è volato in Germania.

Sono ore calde per quanto riguarda Dusan Vlahovic. La Juventus lavora per uno scambio con il Chelsea, intanto i suoi agenti sono in contatto anche con altre società. Quest’oggi il calciatore ha deciso di andare a Monaco di Baviera: svelati i motivi di questo viaggio che alimentano sempre di più i dubbi sull’attaccante che resta in uscita dal club bianconero.

Prosegue la trattativa per lo scambio Juventus Chelsea Vlahovic Lukaku. Il calciatore serbo non è ancora convinto della destinazione anche a causa delle perplessità di Pochettino che non è sembrato entusiasta dall’idea di ingaggiare il serbo. A questa c’è da aggiungere anche la mancata partecipazione dei Blues alle prossime Coppe Europee. Ecco perché altre società sono pronte ad inserirsi nella corsa per provare a strappare alla Juventus Vlahovic che resta in vendita: con i soldi della sua cessione, i bianconeri punterebbero su Romelu Lukaku che ha già un accordo con la Vecchia Signora. Intanto nella giornata di oggi Vlahovic è volato in Germania, più precisamente a Monaco di Baviera. Un incontro casuale o programmato? Ha incontrato i dirigenti del Bayern Monaco?

Calciomercato: Vlahovic a Monaco di Baviera, i motivi del viaggio

Dopo aver fallito l’assalto a Kane, il Bayern Monaco è tornato in corsa per prendere dalla Juventus Vlahovic? Ecco tutti i dettagli in merito a questo viaggio in Germania del calciatore che ha lasciato Torino per qualche ora.

Secondo quanto riportato da Goal.com, oggi pomeriggio Vlahovic è partito in direzione Monaco di Baviera, non per questioni legate al calciomercato bensì per un check sulle sue condizioni fisiche. Come risaputo, il calciatore soffre di pubalgia ed è per questo motivo che s’è sottoposto a nuovi accertamenti nella città tedesca. I risultati sono top secret ma questo controllo medico apre nuovi scenari riguardo il futuro del calciatore che ha voluto accertarsi riguardo le sue condizioni fisiche prima di intraprendere una nuova esperienza. Dopo un anno e mezzo alla Juventus, Vlahovic starebbe valutando attentamente il suo destino: arrivato in bianconero con la prospettiva di restare per più anni, s’è ritrovato a sorpresa sul mercato. Adesso non vuole fallire e per questa ragione prima di lasciare la squadra vuole approfondire meglio la situazione anche per non avere problemi nel suo futuro club.