UFFICIALE Juventus, accordo e firma: subito agli ordini di Allegri

UFFICIALE Juventus, accordo e firma. Vola subito da Allegri il nuovo arrivato in casa Juventus. Il futuro è già arrivato in casa Juventus.

Mancava soltanto l’ufficialità, che è arrivata in questo istante. Facundo González Molino, difensore centrale, nato a Montevideo, in Uruguay, il 6 giugno 2003, è ufficialmente un giocatore della Juventus.

La società bianconera lo ha annunciato sul suo profilo Twitter. Una grande foto del talento uruguaiano campeggia sul social bianconero con tanto di didascalia che annuncia la buona novella: UFFICIALE: Facundo González è un giocatore della Juventus.

La nuova Juventus parte dalla Gioventù di Facundo González, il primo autentico sigillo di Cristiano Giuntoli. Il campione del mondo Under 20 con la nazionale uruguaiana è già pronto per mettersi a disposizione di mister Massimiliano Allegri. E chissà che non sorprenda anche lui con le sue qualità. Il tecnico livornese avrà l’immediata occasione di osservare da vicino uno dei profili giovani più attenzionati del calcio internazionale.

La Juventus, questa volta, non si è fatta sorprendere e ha calato il suo asso. Così Cristiano Giuntoli è riuscito a afferrare l’Asso della Juventus di domani. Di un domani molto vicino.

UFFICIALE Juventus accordo e firma per Facundo González

Dopo le visite mediche di rito al J Medical e non prima di aver dispensato sorrisi e selfie con i tifosi accorsi a salutarlo, il giovane talento uruguagio, prelevato dal Valencia, ha firmato il contratto con la Juventus. Durata cinque anni. Il suo immediato futuro è, invece, ancora da decidere.

In una Juventus che ha ancora da registrare il reparto difensivo con la probabile cessione del giovane De Winter, inseguito da tempo dal Genoa e con Bonucci ed Alex Sandro più fuori che dentro il progetto tecnico di Allegri, la presenza di Facundo González rappresenta un’opportunità in più.

Più probabile, però, che la Juventus decida di fargli fare esperienza altrove per accumulare minuti nelle gambe ed iniziare a conoscere il calcio italiano, partita dopo partita, difficoltà dopo difficoltà. Facundo González è difensore dotato di una grande intelligenza tattica maturata all’inizio della sua carriera quando ha ricoperto il ruolo di centrocampista.

Poi si è spostato di una linea più indietro. Ed è lì che ha iniziato a stupire. Un po’ la stessa evoluzione tattica di una leggenda bianconera nata a Cernusco sul Naviglio. Il suo nome era Gaetano Scirea. Per Facundo González non vi può essere riferimento, umano e tecnico, più bello e struggente. Così come non vi può essere un augurio più sincero.