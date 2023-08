Calciomercato Juventus, clamorosa ultim’ora: scambio Vlahovic-Lukaku saltato

Le ultime indiscrezioni sulle mosse di mercato della Juventus non possono passare sotto silenzio. Da Vlahovic a Lukaku al nuovo dietrofront: ecco cosa sta succedendo.

Salvo clamorosi colpi di scena, Dusan Vlahovic non vestirà la maglia del Chelsea. Questo è il senso dell’ultima indiscrezione rilanciata da Sky, secondo cui i Blues avrebbero comunicato alla Juventus di non aver alcuna intenzione di inserire Lukaku nella trattativa per il bomber bianconero.

I londinesi avrebbero esternato a chiare lettere il desiderio di trovare un’altra destinazione a Big Rom, tastando importanti soluzioni in Europa o in Arabia Saudita. Il Chelsea, dunque, ha rispedito al mittente la proposta avanzata dalla Juventus, che per mettere le mani su Big Rom aveva cercato di inserire nell’operazione con il club inglese il cartellino del suo numero 9. Secco il rifiuto dei londinesi, che dopo qualche giorno di riflessione hanno comunicato alla Juventus ciò che in realtà sembrava già essere ventilato.

A questo punto la ‘Vecchia Signora’, se effettivamente vorrà mettere le mani su Lukaku, dovrà provare a trovare altri tipi di soluzioni, battendo diverse piste. Quasi impossibile che il Chelsea decida di accettare un prestito secco; più verosimile, invece, che la Juve riesca a trovare i soldi per Lukaku dalla cessione di Vlahovic, magari al Bayern Monaco. I bavaresi, infatti, non hanno ancora messo le mani su Harry Kane e stanno valutando il da farsi. A tre settimane dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, però, il primo verdetto sul futuro di Vlahovic è arrivato: il Chelsea ha detto no al possibile scambio con Lukaku.