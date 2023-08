35 milioni più 5 di bonus: addio Juventus, così vola in Premier League

Il gioiello è ormai spedito verso la Premier League: 35 milioni sul piatto e addio Juventus

Il nuovo campionato è ormai alle porte e la Juventus deve ancora aggiungere diversi tasselli alla propria rosa.

Fino ad ora l’unico nuovo acquisto per i bianconeri è stato quello di Timothy Weah. Il figlio d’arte statunitense prenderà le redini della fascia destra. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, però sanno bene che non basterà solo l’ex Lille per tornare competitivi. La nuova coppia del mercato bianconero dovrà riuscire a portare a termine le operazioni giuste per garantire ad Allegri una rosa competitiva a tutti gli effetti. Gli obiettivi sono diversi, a partire naturalmente da Romelu Lukaku che rimane in attesa dell’affondo decisivo della Vecchia Signora. I bianconeri, però, stanno sondando il terreno anche per altri attaccanti e un di questi è il gioiello del Paris Saint-Germain Ugo Ekitiké. Un club di Premier però si è fatto avanti nelle ultime ore e conta di chiudere l’operazione in tempi brevi.

Come riportato da Sports Zone, l’Everton avrebbe stilato una prima offerta verbale per Hugo Ekitike, attaccante classe 2002 del Paris Saint-Germain.

Si tratta di un’offerta molto corposa, da 35 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Una proposta che il Paris Saint-Germain potrebbe prendere in seria considerazione, così da arrivare a Randal Kolo Muani, prossimo obiettivo per l’attacco dopo l’acquisto di Goncalo Ramos dal Benfica. Anche la Juventus aveva messo gli occhi su Ekitike. Il giovane 21enne francese ha bisogno di trovare maggiore spazio e a Parigi ha troppa concorrenza. Nell’ultima stagione ha collezionato 25 presenze ma entrando quasi sempre dalla panchina. Un totale ha siglato 4 gol e 4 assist. Quando ha avuto la possibilità di giocare con continuità ha dimostrato di avere ottimi numeri: nella stagione 2021-22 col Reims ha realizzato 11 gol stagionali, appena prima di essere acquistato dal PSG. Adesso potrebbe trovare spazio all’Everton che è pronto ad accoglierlo, ma dovrà attendere che il PSG decida se accettare o meno la proposta.