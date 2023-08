Accordo a un passo, bye bye Juventus: ha scelto lo United

L’accordo è ormai ad un passo e la Juventus rimane a mani vuote: l’ex Barcellona ha scelto il Manchester United

Il mercato della Juventus deve ancora entrare nel vivo, quando manca meno di un mese alla chiusura della sessione estiva.

I bianconeri non hanno ancora completato le cessioni necessarie per sbloccare il mercato in entrata ma Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna stanno lavorando assiduamente per aprirsi la strada per le ultime settimane di mercato. Verso la fine i club iniziano a essere più malleabili e la Juventus potrebbe approfittarne. Al centro del mercato bianconero resta sempre in piedi lo scambio tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku ma la Vecchia Signora lavora su più fronti. A centrocampo è alla ricerca di un’alternativa a Pogba e dopo aver perso il treno per Kessié, il nome caldo è quello di Leon Goretzka del Bayern Monaco. Anche in difesa la società sta cercando un nuovo profilo per rimpiazzare Leonardo Bonucci. I nomi in lista sono diverso: da giocatori esperti come Lenglet del Barcellona, a calciatori più giovani.

Juventus, Todibo verso il Manchester United

Tra i nomi valutati dalla Juventus per la corsia di destra c’è anche quello di Jean-Clair Todibo.

Il classe ’99 francese ex Barcellona ha vissuto l’ultima annata al Nizza, collezionando 44 presenze complessive. Un profilo che piace da tempo al club bianconero, soprattutto per la sua capacità di giocare sia da terzino che da difensore centrale. La strada che porta a Todibo per la Juventus, però, è sempre più complicata. Come riportato dal giornalista Sacha Tavolieri, l’opzione più calda per il difensore francese al momento sarebbe il Manchester United. I Red Devils cercano un’alternativa a Harry Maguire e stanno sondando il terreno con insistenza per il classe ’99 del Nizza. Il club inglese ha già rinforzato notevolmente la rosa con gli arrivi di Onana, Mount e Hojlund e adesso vuole regalare a Erik ten Hag anche Todibo, strappandolo alla concorrenza della Juventus. Lo United ha preso terreno e conta di chiudere in tempi brevi l’accordo col Nizza.