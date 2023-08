Juventus-Juventus B, orario, diretta tv e live streaming: ecco come e quando vedere il match

Juventus-Juventus B, la tradizione…spostata. La partita che da sempre apre la stagione della Juventus si giocherà all’Allianz Stadium. Orario d’inizio ore 18.30.

Appena letta la notizia ai più è parsa un fake news. Juventus-Juventus B si sarebbe disputata all’Allianz Stadium e non nel feudo della Famiglia Agnelli, a Villar Perosa.

Ma come, proprio nell’anno del centenario della simbiotica fusione e della secolare affinità elettiva tra gli Agnelli e la Juventus, la società bianconera decide di trasferire baracca e burattini altrove? Non è un bel gesto e non regge nemmeno la motivazione che nel teatro bianconero vi potranno essere più tifosi ad assistere all’evento. Proprio perché evento pressoché unico doveva essere celebrato nel suo “teatro”, quello di Villar Perosa.

Il bellissimo e comodo Allianz Stadium non potrà però regalare le emozioni, le suggestioni del campo di Villar Perosa. Non se ne potranno gustare gli odori, i colori e l’atmosfera, non si ascolteranno le voci di chi racconta, ogni anno, da decenni, di come tutto il popolo bianconero guardasse il cielo in attesa dell’arrivo più atteso: l’elicottero dell’Avvocato Agnelli. Allora si che era festa e tutto poteva avere inizio.

Andrea Agnelli di errori ne ha commessi, ma tale sacrilegio non lo avrebbe mai compiuto.

Juventus-Juventus B la tradizione…spostata

Ecco quindi che Juventus–Juventus B si disputerà alle ore 18.30 all’Allianz Stadium, ma la festa per i tifosi della Juventus inizierà molto prima.

I cancelli saranno infatti aperti alle ore 17.00 e così i tifosi bianconeri potranno abbracciare per la prima volta la loro squadra del cuore attesa da una stagione in cui dovrà fornire risposte ben diverse da quelle della passata stagione. L’allenamento dei ragazzi di Allegri potrà quindi essere seguito dai tifosi che riempiranno il primo anello, l’unico aperto in vista dell’evento, del fortino bianconero.

Si attendono 24mila persone a tifare Juventus per il primo “tutto esaurito” della stagione e in tribuna saranno presenti anche alcune rappresentanti della Juventus Women. Diverse iniziative andranno poi ad arricchire il programma prima e dopo il triplice fischio finale. Sale la curiosità di vedere da vicino la nuova Juventus anche se di volti nuovi vi è soltanto quello di Timothy Weah a cui si è aggiunto ufficialmente, da ieri, il giovane Facundo Gonzalez.

Come e quando vedere la partita

La tradizionale amichevole Juventus–Juventus B avrà inizio alle ore 18.30 all’Allianz Stadium e potrà essere seguita in diretta tv su Sky e DAZN. Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. Buona visione a tutti.