La Juventus è solo un ricordo: accordo e firma UFFICIALE

Il comunicato ufficiale scrive la parola fine sulle residue velleità della Juventus di affondare definitivamente il colpo. Affare definito in tutti i suoi aspetti.

Si prospettano giornate molto importanti in casa Juventus, con i bianconeri che vogliono chiudere quelle trattative che si stanno trascinando ormai da diverse settimane, per provare ad esaudire le richieste di Massimiliano Allegri.

Non è un mistero che tra i vari profili indicati per rinforzare il centrocampo, il tecnico livornese privilegiasse Franck Kessié. Il congiuntivo imperfetto è d’obbligo visto che, con un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale, il Barcellona ha reso noto la cessione della mezzala ivoriana, diventato un nuovo calciatore dell’al-agli. L’irruzione del club Saudita ha fatto letteralmente saltare il banco, imprimendo la svolta definitiva ad una trattativa che la Juventus avrebbe preferito imbastire sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. A fare la differenza, però, come spesso accade in questo genere di circostanze, è stata la volontà del calciatore, che ha deciso di cedere alle lusinghe dell’Al-Ahli. Dopo essersi sottoposto alle visite mediche di rito, dunque, Kessié è pronto ad iniziare la sua nuova esperienza in Arabia. Ai blaugrana andranno circa 12.5 milioni di euro.