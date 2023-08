Amrabat può arrivare con lo scambio: la Juventus vede uno spiraglio e Giuntoli cala il jolly

In casa Fiorentina è ancora incerto il futuro di Sofyan Amrabat. Il classe ’96 ex Verona sembra in procinto di lasciare Firenze e forse anche la Serie A.

Il club che più ha mostrato interesse per il centrocampista marocchino è il Manchester United che dopo aver prelevato Andre Onana dall’Inter e Rasmus Hojlund dall’Atalanta vuole portare a termine un’altra operazione dalla Serie A. La Fiorentina chiede circa 25 milioni di euro e i Red Devils hanno ancora la forza economica per poter accontentare la richiesta della Viola, nonostante tutti gli investimenti fatti in questa sessione estiva di mercato. Resta da capire quando lo United farà la sua mossa, formalizzando l’offerta. La squadra toscana ha rinforzato il centrocampo con Arthur Melo, ingaggiato dalla Juventus con la formula del prestito. Il brasiliano occupa la stessa posizione di Amrabat, a testimonianza del fatto che la Fiorentina è piuttosto convinta che il marocchino non proseguirà a Firenze nella prossima stagione.

Juventus, soldi e contropartita per Amrabat: Giuntoli vede lo spiraglio

Anche la Juventus ha mostrato interesse per Amrabat ma contrastare il Manchester United è impresa molto ardua.

Difficilmente, però i bianconeri potranno presentare un’offerta da 25 milioni alla Fiorentina. Come riportato da La Nazione, la Vecchia Signora è pronta a inserire delle contropartite da concordare col club viola. Una soluzione che potrebbe convincere la Fiorentina a trattare l’eventuale cessione di Amrabat a Torino. La Juve garantirebbe una parte economica, inserendo delle contropartite tecniche allettanti per la squadra di Vincenzo Italiano. Proprio di recente i due club hanno portato a termine l’operazione Arthur e in passato anche trattative come quelle di Vlahovic e Chiesa. La Juventus è alla ricerca di un centrocampista che possa sopperire alla mancanza di Paul Pogba e vede uno spiraglio per Amrabat. Ma i tempi potrebbero essere piuttosto lunghi e il Manchester United ha dalla sua la forza economica per bruciare i bianconeri sul tempo.