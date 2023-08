La bomba è esplosa: “Lukaku in prestito alla Juventus”

La telenovela tra Lukaku e la Juventus non è terminata: opzione in prestito gratuito. Il punto e il possibile scenario da qui a fine mercato

Il Chelsea ha rifiutato la possibilità di scambiare Romelu Lukaku con Dusan Vlahovic. Al momento lo scambio è congelato e non è ancora chiaro se i dialoghi potranno riprendere.

La Juventus ha rifiutato l’ultima offerta di conguaglio di 25 milioni di euro da parte del club londinese. Di conseguenza il Chelsea avrebbe chiuso alla possibilità di portare il serbo a Londra, cedendo il belga a Torino. I bianconeri continuano a non scendere dalla richiesta di 30/35 milioni di euro per pareggiare il valore del cartellino di Vlahovic. I Blues hanno deciso di prendersi il loro tempo, stoppando momentaneamente la discussione con la Juventus. Adesso per Lukaku la destinazione più plausibile sembra essere l’Arabia Saudita. Il Chelsea sembra intenzionato a liberarlo verso la Saudi Pro League, l’unico campionato che sembra disposto a rispondere alle richieste dei Blues. La telenovela con la Juventus, però, potrebbe non essere ancora terminata.

Juventus, Lukaku in prestito con diritto di riscatto: il punto

Come riportato da Graziano Carugo Campi, la Juventus non ha ancora rinunciato a Romelu Lukaku.

In caso di cessione di Dusan Vlahovic, infatti, i bianconeri sarebbero pronti a trattare il prestito gratuito del centravanti belga, inserendo il diritto di riscatto. Il Chelsea non intende, momentaneamente, portare avanti la trattativa per lo scambio col centravanti serbo ma è aperto a trattare la cessione di Big Rom.

La Juventus non ha rinunciato a Lukaku. In caso di cessione di Vlahovic, o di un altro attaccante, i bianconeri sono prontissimi a trattare per il prestito gratuito del belga con diritto di riscatto. Il Chelsea è a disposizione per la trattativa. — Graziano Carugo Campi (@CampiMinati) August 10, 2023

La Juventus spera che col passare dei giorni il Chelsea si convinca ad aprire al prestito gratuito. Una formula che si avvicina a quella trovata l’anno scorso dall’Inter per riportare il belga a Milano. I bianconeri lavorano ancora su altre piste ma Lukaku è ormai il chiodo fisso di Massimiliano Allegri.