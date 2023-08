Plusvalenza da oltre 18 milioni: trionfa la Juventus

La Juventus fa una plusvalenza di oltre 18 milioni di euro: tassello decisivo per sbloccare il mercato in entrata

Il mercato della Juventus potrebbe aver trovato il punto di svolta grazie alla cessione che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore.

Dopo settimane di trattative sembra arrivato il momento della fumata bianca per la cessione di Denis Zakaria. Il centrocampista svizzero era tornato a Torino dopo il prestito al Chelsea, terminato in maniera non esattamente positiva. Per settimane la Juventus ha trattato il suo ritorno in Premier, in particolare col West Ham. Alla fine il destino di Zakaria non sarà in Inghilterra, bensì in Francia.

Juventus, Zakaria al Monaco: plusvalenza di 18 milioni

Come riportato da tuttomercatoweb, nella giornata di oggi la Juventus definirà la cessione di Denis Zakaria al Monaco.

Il centrocampista svizzero sembrava destinato a tornare in Premier League ma l’inserimento del club francese ha ribaltato lo scenario. Sono in corso i contatti finali per definire gli ultimi dettagli dell’affare. Si tratta di una plusvalenza importante per il club bianconero che dopo averlo prelevato per 4.5 milioni di euro dal Borussia Mönchengladbach, sta per cederlo al Monaco a titolo definitivo per circa 23 milioni di euro.

⚪⚫ 🛫 Oggi la definizione di Denis Zakaria all’#ASMonaco dalla #Juventus. Contatti per definire gli ultimi dettagli Plusvalenza importante per i bianconeri. Pagato 4,5 dal ‘gladbach, verrà ceduto ai monegaschi per 23 circa. ➡ @TuttoMercatoWeb pic.twitter.com/hMZSN6fZep — Marco Conterio (@marcoconterio) August 10, 2023

Circa 18 milioni di euro di plusvalenza, fondamentali per la Juventus per sbloccare il mercato in entrata a 20 giorni circa dalla chiusura della sessione estiva. L’uscita di Zakaria potrebbe permettere a Giuntoli di dedicarsi concretamente alle mosse in entrata, così da garantire ad Allegri una rosa completa per l’inizio del campionato. Per il 26enne svizzero è vicina l’ufficialità del suo passaggio al Monaco. Si tratta della prima esperienza in Francia per il calciatore dopo le precedenti avventure in Germania, in Italia e in Inghilterra. Zakaria è pronto ad atterrare in Ligue 1 e a regalare alla Juventus un bottino prezioso da poter reinvestire sul mercato.