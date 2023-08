Vlahovic in Premier ma non al Chelsea: la comunicazione è arrivata alla Juventus

Ipotesi Vlahovic in Premier League ancora valida ma non al Chelsea, sarebbe un’altra la big interessata: i dettagli.

Il calcio europeo è in fermento dopo la recente cessione di Harry Kane al Bayern Monaco. Il Tottenham Hotspur, ora alla ricerca di un nuovo pilastro per il suo attacco, sembra aver rivolto la sua attenzione verso Dusan Vlahovic della Juventus.

Sebbene al momento non sia stata presentata alcuna offerta ufficiale, come scrive nell’indiscrezione il giornalista ‘Sebastiano Sarno’ su Twitter, pare che il club inglese sta seriamente considerando l’idea di acquisire il talentuoso attaccante dopo il vuoto che lascerà la cessione del loro perno offensivo Harry Kane. Gli appassionati di calcio in tutto il mondo stanno seguendo da vicino gli sviluppi di questa potenziale operazione.

Vlahovic come sostituto di Kane al Tottenham

La cessione di Harry Kane al Bayern Monaco ha creato una scia di sorpresa e discussione nel mondo del calcio. L’attaccante inglese, considerato uno dei calciatori più prolifici e influenti, ha lasciato un vuoto nell’attacco del Tottenham. Questa mossa ha spinto il club a cercare un sostituto di pari valore, e sembra che abbiano posato gli occhi su un giovane attaccante proveniente dalla Juventus. Secondo, infatti, l’indiscrezione, il Tottenham avrebbe avviato un sondaggio per Dusan Vlahovic, attualmente sotto contratto con la Juventus. Il giovane attaccante serbo è emerso come una delle promesse più luminose del calcio europeo, con la sua abilità nel segnare gol e la sua presenza fisica che lo rendono un giocatore attraente per molte squadre. Il Chelsea sembrava la prima squadra interessata ma adesso che sembra fuori dai giochi, il Tottenham prende quota. Tuttavia, al momento, non è stata presentata alcuna offerta ufficiale alla Juventus.

Nonostante la mancanza di un’offerta formale, sembra che il Tottenham sia seriamente interessato a Vlahovic. L’attaccante potrebbe rappresentare una soluzione adatta per colmare il vuoto lasciato da Kane, fornendo al club una nuova opzione di attacco e un potenziale perno per il suo gioco offensivo. Gli osservatori ritengono che il Tottenham stia valutando attentamente questa opportunità e potrebbe presto decidere se avanzare con un’offerta concreta.