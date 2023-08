Comunicato UFFICIALE Juventus: affare fatto. La società bianconera accelera. Cominciano a susseguirsi affari su affari. Al momento, però, soltanto in uscita.

Siamo nel cuore dell’estate. Ferragosto è ad un passo e chi può si concede qualche giorno di riposo al mare o in montagna per rilassarsi e ricaricare le batterie in vista di un altro inverno.

Nella settimana di Ferragosto, Giuntoli e Manna sono pronti a scatenare l’offensiva che fortunatamente non provoca morte, lutti e distruzione, ma che spera soltanto di regalare qualche sorriso a Massimiliano Allegri ed ai tifosi della Juventus disorientati non poco dall’andamento del mercato bianconero sotto la guida dell’ex direttore sportivo del Napoli.

Il mercato in uscita ha adesso la priorità, perché esclusivamente da quello dipenderà il mercato in entrata. Le scelte, in entrambi i casi, sono state perlopiù fatte. Ma il mercato in uscita può sempre presentare delle novità o delle sorprese dell’ultimo minuto. Uscite che si rendono necessarie anche per sfoltire un organico ancora troppo numeroso in rapporto al ridotto numero di impegni che attendono la formazione guidata da Allegri.

E mentre il pensiero, o la preoccupazione, a seconda dei casi, dei tifosi bianconeri è rivolta all’evoluzione della vicenda Vlahovic–Lukaku, la società Juventus comunica ufficialmente un’avvenuta nuova cessione.

Comunicato UFFICIALE Juventus: affare fatto

Le ultime due stagioni della Juventus sono state avarissime di soddisfazioni. L’ultima poi ha riproposto scenari che si sperava fossero sepolti definitivamente.

Ufficiale | Alessandro Sersanti si trasferisce in prestito alla @CalcioLecco1912 fino a giugno 2024. In bocca al lupo, Alessandro! 💪 pic.twitter.com/E5UVfNCgj3 — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) August 11, 2023

Infiniti problemi e zero titoli. Ma la società bianconera ha potuto anche sorridere guardando la Juventus di domani ma che, all’occorrenza, sa anche essere la Juventus di oggi. La Next Gen è stata il primo vero, progetto di seconda squadra in Italia. La Juventus ha investito importanti risorse nel corso degli ultimi anni e nella passata stagione, quella delle infinite difficoltà, sono stati spesso loro, i giovani della Next Gen, a fornire un importante contributo ad Allegri.

Ora tanti di coloro che compongono la Meglio Gioventù della Juventus sono richiesti da società delle diverse serie, esattamente come Alessandro Sersanti. La Juventus sul profilo Twitter La prossima generazione della Juventus ha pubblicato il comunicato ufficiale: “Ufficiale | Alessandro Sersanti si trasferisce in prestito alla @CalcioLecco 1912 fino a giugno 2024. In bocca al lupo, Alessandro!”

La nuova Juventus, nata dalle ceneri della precedente dirigenza, ha cambiato tanto e intende cambiare quasi tutto. La nascita della seconda squadra è stata fortemente voluta da Andrea Agnelli ma su tale progetto, così come sull’intero settore giovanile, anche la nuova Juventus ha intenzione di proseguire ad investire per continuare a far crescere, oggi, i campioni di domani.