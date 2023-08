Fine della storia, caos Zaniolo: decisione UFFICIALE

Fine della storia, caos Zaniolo. Sembra essere arrivato a soluzione il giallo Nicolò Zaniolo. Ecco dove giocherà il talentuoso giocatore del Galatasaray.

C’è un po’ d’Italia in Turchia. Il talento e l’italico bel calcio è rappresentato da Nicolò Zaniolo. Il campione di Massa ha da poche settimane compiuto 24 anni e sta valutando il suo prossimo futuro.

Lo scorso febbraio è stato ceduto a titolo definitivo al Galatasaray, in Turchia, per 16,5 milioni di euro. Sei mesi dopo l’esperienza in terra turca potrebbe già essere ai titoli di coda. Dalla Turchia continuano a giungere voci che annunciano la futura partenza del talento ex Roma. Eppure i sei mesi in maglia giallorossa, quella del Galatasaray, sono stati senz’altro positivi.

Lo stesso campione azzurro ha parlato sempre positivamente di questa sua esperienza fuori dall’Italia. Allora perché si parla tanto di una sua imminente cessione? In questi mesi diversi club europei hanno chiesto informazioni su Zaniolo e questo ha contribuito ad alimentare le voci di offerte irrinunciabili e del presunto desiderio del campione italiano di cambiare aria.

L’acquisto poi, da parte del Galatasaray, dell’esterno mancino brasiliano, classe 2000, Tete, che ha caratteristiche tecniche e ruolo riconducibili direttamente a Zaniolo, ha scatenato la stampa turca. Ma quale potrebbe essere la prossima destinazione di Nicolò Zaniolo?

E quando impazza il toto-Zaniolo non può mai mancare il riferimento diretto alla Juventus. La società bianconera, da sempre estimatrice del talento azzurro, ha effettivamente provato, in diverse occasioni, a portare sotto la Mole l’ex giallorosso.

La mancata convocazione di Zaniolo per l’incontro di sabato 12 agosto che vedrà il Galatasaray giocare sul terreno del Kayserispor ha di fatto scattare nuovamente l’allarme. Zaniolo se n’è andato, questo l’annuncio. E per la stampa turca dietro questa mancata convocazione c’è il mercato e la nuova destinazione dell’azzurro. Che non sarà la Juventus.

Si parla con insistenza di una clamorosa offerta dello Zenit San Pietroburgo che avrebbe offerto a Zaniolo un ingaggio pari a 9 milioni di euro. Il calciatore italiano, però, preferirebbe un’esperienza in Premier League. L’Aston Villa dell’ex Ds della Roma, Monchi, sembra in pole position per acquisire le prestazioni dell’ex giallorosso. Una conferma è arrivata dallo stesso tecnico del club inglese, Emery, che ha confessato che Nicolò Zaniolo è presente nella loro “lista di mercato”.

Il doppio sogno, ovvero quello della Juventus di acquistare Zaniolo e quello di Zaniolo di indossare la maglia bianconera è destinato pertanto ad un ulteriore rinvio. L’appuntamento è per la prossima sessione di mercato. Non si scappa.