La Juventus ne cede uno e ‘passa’ alla storia: double da 50 milioni

Si fa sempre più caldo di calciomercato della Juventus mentre ci stiamo avvicinando all’inizio del campionato di serie A.

Poco più di una settimana e poi finalmente si parlerà anche del calcio giocato, dei primi gol e dei primi punti in palio in questa stagione che si preannuncia lunga e impegnativa. Con i bianconeri che sperano di riuscire a portare a casa quello scudetto che ormai manca da tanto nella bacheca del club.

È innegabile però che queste ultime settimane saranno piene di voci e trattative anche per una Juventus che sta cambiando pelle. Giuntoli deve prima trovare una sistemazione dei giocatori in esubero, ma non ci sono dubbi sul fatto che con il tesoretto incassato si andrà a caccia di quei giocatori che Allegri reputa fondamentali per far sì che la sua squadra possa lottare per gli obiettivi stagionali. Servirà almeno un volto nuovo per ogni reparto.

Juventus, se parte Kostic tutto su Carlos Augusto

Attenzione però perché alla fine si dovrebbero dover trovare anche altre pedine. Si è detto più volte come nella Juve di oggi non ci sia di fatto alcun giocatore incedibile. Di fronte a delle offerte alte tutti potrebbero essere ceduti. Non fa eccezione il laterale sinistro Filip Kostic, che piace in Turchia a Galatasaray e Fenerbahce.

Non solo, perché Kostic è nel mirino anche di squadre di Premier, Bundesliga e Saudi League, come scrive calciomercato.it. I bianconeri lo valutano 25 milioni di euro e con gli eventuali soldi incassati dalla sua cessione andrebbe a caccia del sostituto, che è stato individuato in Carlos Augusto del Monza, uno dei laterali più interessanti della serie A.