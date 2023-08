Neymar al posto di Vlahovic: Juventus a ritmo di samba, tre in un colpo solo

Sono giorni molto caldi in chiave calciomercato per una Juventus che vuole essere grande protagonista della stagione appena iniziata.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è atteso da un duro lavoro fino alla fine del mese. Ovvero fino a quando ci sarà tempo per chiuderlo le trattative in entrata e in uscita, con i bianconeri che ancora devono riuscire a cedere diversi giocatori.

Allo stesso tempo però ci sarà bisogno di almeno un rinforzo di spessore in ogni reparto ed è per questo motivo che i tifosi si aspettano al più presto delle novità in tal senso. Soltanto così si riuscirà a costruire una Juventus più forte e competitiva. Quest’anno Chiesa e compagni non dovranno disputare alcuna competizione europea. E dunque per forza di cose dovranno andare all’assalto di quello scudetto che a Torino aspettano ormai da diversi anni. Ma cosa succederà nel corso della prossima settimana?

Juventus, il Chelsea cambia obiettivo: Pochettino vuole Neymar

E’ la questione attaccante la più importante da definire per il club bianconero e ogni giorno che passa si aggiunge un nuovo tassello sulla questione Lukaku. Una “telenovela”, quella legata al bomber belga, che i tifosi si augurano finisca al più presto. Lo scambio con Vlahovic si fa sempre più complicato e la conferma sta nelle voci che arrivano dall’Inghilterra.

Come spiega Il Corriere dello Sport infatti il Chelsea continua ad avere Vlahovic sulla lista dei possibili acquisti, ma il tecnico Pochettino alla dirigenza avrebbe chiesto l’arrivo di Neymar, finito fuori dai progetti del Psg. L’eventuale arrivo del brasiliano potrebbe portare i blues a non cercare più l’attaccante serbo? Nel frattempo Lukaku attende il via libera e l’accordo tra la Juve e il Chelsea. Già da tempo ha scelto di vestire il bianconero e dunque il suo approdo a Torino pare essere ormai solo una questione di giorni.