Acquisto UFFICIALE: ecco come cambia il futuro di Vlahovic

Adesso l’acquisto è stato reso ufficiale anche dal club in questione che sui propri canali social l’ha annunciato con grande entusiasmo.

Con l’acquisto di Harry Kane, il Bayern Monaco ha abbandonato il proprio interesse per Dusan Vlahovic, aprendo, adesso, la strada per un possibile assalto all’attaccante serbo dal Tottenham.

Il mondo del calcio è in fermento dopo l’ufficiale trasferimento di Harry Kane dal Tottenham al Bayern Monaco. Questo movimento ha gettato luce su possibili conseguenze a catena nel mercato dei trasferimenti, con l’attenzione ora rivolta al futuro dell’attaccante serbo Dusan Vlahovic. È emerso che il Bayern Monaco ha ufficialmente mollato la pista per Vlahovic a seguito dell’acquisto di Kane, aprendo la porta per un possibile affare in Premier League.

Kane cambia le carte in tavola a Vlahovic: Si apre, nuovamente, il caso

Dusan Vlahovic, che è ancora, attualmente, il numero 9 della Juventus era stato precedentemente associato al Bayern Monaco come possibile rinforzo per la linea d’attacco. Tuttavia, con l’arrivo di Kane al club bavarese, sembra che le priorità siano cambiate e Vlahovic sia ora libero di valutare altre opzioni, che tendono ad essere tutte inglesi ma a questo punto nulla va escluso, anche una possibile permanenza, ancora, in bianconero dato anche il tanto affetto dimostrato dai tifosi.

Secondo le fonti di mercato, il Tottenham, ora senza un attaccante titolare, potrebbe essere in prima linea per acquisire i servizi di Dusan Vlahovic. Con la partenza di Harry Kane, il club londinese potrebbe avere bisogno di un attaccante di calibro per riempire il vuoto lasciato dall’esperto giocatore inglese. Vlahovic, con la sua giovinezza e il suo talento dimostrato, potrebbe essere il candidato ideale per diventare il nuovo punto di riferimento dell’attacco del Tottenham.