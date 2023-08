Juve-Atalanta 0-0, ottime indicazioni per Allegri: Weah e Cambiaso sugli scudi

Juve-Atalanta 0-0. E’ bella Juve. Ultima amichevole per la formazione di Massimiliano Allegri ad otto giorni dalla prima di campionato.

Mettendo sempre in evidenza che siamo ad agosto e che le partite sotto il solleone, e anche quelle in notturna, devono necessariamente essere prese con le molle per millanta motivi, raccontando la quarta amichevole della stagione della Juventus non si può negare che la squadra di Massimiliano Allegri sta continuando a lanciare messaggi chiari per chi li vuol intendere.

Dopo le due gare contro Milan e Real Madrid giocate, e vinte, in terra americana e dopo la festosa passerella all’Allianz Stadium per le celebrazioni dedicate alla famiglia Agnelli ed ai suoi 100 anni di Juve, la gara contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha confermato quanto già intravisto nelle gare precedenti. E’ una Juventus diversa nell’atteggiamento in campo.

Una Juventus che è visibilmente altra rispetto a quella della passata stagione e lo è in entrambe le fasi. In fase di non possesso è decisamente, e in maniera continuativa, più aggressiva, con la difesa stabilmente più alta. Squadra più corta e in grado di far girare il pallone con rapidità, con tocchi spesso di prima che favoriscono le frecce a disposizione di Allegri.

L’uomo nuovo Juve

Infatti, anche a Cesena contro i nerazzurri di Gasperini, hanno brillato giocatori come Chiesa, Weah, e Cambiaso. Fermo restando che è sempre calcio di agosto e che i tabellini contano quasi zero, non si può che evidenziare come la Juventus di Massimiliano Allegri stia cambiando pelle. E non poco. E in questo cambiamento sembra esserci molto della mano, e della mentalità di Francesco Magnanelli. Proveniente dal Sassuolo e fedelissimo di Massimiliano Allegri, da questa stagione è nello staff del tecnico livornese e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Anche se siamo soltanto ad agosto.