Locatelli via dalla Juventus: il ribaltone è UFFICIALE

Locatelli via dalla Juventus. Novità clamorosa riguardante il centrocampista della Juventus. Trattativa rapidissima e conclusione immediata.

Il caldissimo mese di agosto di Cristiano Giuntoli è bello che arrivato. E’ un po’ come quanto accaduto con il neo direttore tecnico della Juventus. Una lunga attesa e poi è finalmente arrivato.

Il mese di luglio è servito ad intavolare trattative e adesso la Juventus è passata all’incasso. Una dietro l’altra si chiudono trattative iniziate settimane fa, interrotte e poi riprese, tra sali e scendi di domande ed offerte. E siamo soltanto all’inizio. Pertanto non soltanto Zakaria, e Winter, Pellegrini e Rovella. Dalla Turchia è appena arrivata una notizia clamorosa che riguarda un profilo Top della Juventus.

Bye Bye, Locatelli

La notizia arriva dalla Turchia, riguarda la Juventus, ma non il possibile acquisto da parte ei bianconeri di Nicolò Zaniolo, bensì Manuel Locatelli. Infatti, in questi minuti, su alcuni media sta rimbalzando la notizia che il centrocampista azzurro sarebbe entrato nelle mire del Fenerbahce.

Il media turco “Sports Digitale” sarebbe riuscito addirittura a contattare il direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli, il quale avrebbe risposto, condizionale più che mai d’obbligo: “Non abbiamo ricevuto nessuna offerta al Fenerbahce per Locatelli, niente da fare“. Sulle voci provenienti dalla Turchia riguardanti Manuel Locatelli è intervenuto anche il procuratore del centrocampista della Juventus, il quale ha dichiarato che: “la notizia non è vera“.

Locatelli via dalla Juventus? Il centrocampista di Lecco, al momento, sembra non essere in discussione. Mai però, come in questa sessione di mercato, i giocatori bianconeri possono sentirsi sicuri al 100% di rimanere in maglia bianconera. Tutti hanno un prezzo, e se arriva l’offerta giusta…bye, bye. Soprattutto questa estate. Soprattutto in casa Juventus.