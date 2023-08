Leonardo Bonucci è pronto a lasciare la Juventus: il difensore resta in Serie A dopo l’incontro

Il divorzio tra Leonardo Bonucci e la Juventus è ormai definitivo, senza possibilità di ripensamenti o cambi di scenario.

Qualche giorno fa il legale di Bonucci aveva chiesto il reintegro in rosa con una pec. Richiesta respinta dalla Juventus e che ha sancito la parola fine sulla telenovela. Il difensore italiano lascerà definitivamente il club bianconero. Resta solo da capire quale sarà la sua prossima destinazione. La Juventus lo ha messo fuori rosa e da diversi giorni ormai l’ex Milan si allena a parte, lontano dal resto del gruppo. Nonostante l’età e la condizione fisica non certamente ottimale, diverse squadre hanno mostrato interesse per lui, una su tutte la Lazio. Il club biancoceleste sta ragionando sulla possibilità di regalare a Maurizio Sarri uno dei suoi ex calciatori. Ci sono diversi aspetti che, però, non convincono fino in fondo Claudio Lotito. La Lazio, però, non sembra essere l’unica pista per Bonucci che fino a poco tempo fa è sembrato molto vicino all’Ajax. A pochi giorni dall’inizio del nuovo campionato, Bonucci ha esigenza di trovare una nuova squadra, per non rischiare di compromette la sua stagione, che potrebbe anche essere l’ultima da professionista.

Juventus, incontro con Pradè: Bonucci si avvicina alla Fiorentina

La prossima destinazione di Leonardo Bonucci potrebbe essere ancora in Serie A. Gli ultimi indizi portano alla Fiorentina.

Come riportato da Goal Italia, Bonucci è stato avvistato a Forte dei Marmi a pranzo con Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina. Allo stesso tavolo era peraltro presente anche Alessandro Nasi, cugino di Andrea Agnelli oltre che di John Elkann. Un incontro che non può essere un caso e che potrebbe portare al definitivo accordo per il trasferimento alla corte di Vincenzo Italiano.

La Viola ha già rinforzato il pacchetto difensivo con l’acquisto di Yerry Mina dall’Everton. Adesso potrebbe essere il turno di Bonucci che compierebbe il percorso inverso rispetto a quello che di recente avevano fatto Chiesa e Vlahovic. Il centrale bianconero potrebbe approdare a Firenze negli ultimi giorni di mercato estivo. Il nodo principale riguarda l’ingaggio di Bonucci che percepisce circa 6,5 milioni di euro a stagione. Una cifra fuori portata per il monte ingaggi della Fiorentina.

In serata è arrivata poi la smentita di Prudé, che ha definito casuale l’incontro con Bonucci, negando ogni tipo di trattativa per il difensore della Juventus.