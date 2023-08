La sbloccano definitivamente: affare in Serie A, la Juve resta al palo

Il club di Serie A sblocca definitivamente l’affare e brucia sul tempo la Juventus: il punto

Il mercato della Juventus potrebbe non sbloccarsi da qui alla fine di agosto. Il club bianconero sta ultimando diverse cessioni e dopo quella di Denis Zakaria al Monaco adesso è il turno di Nicolò Rovella e Luca Pellegrini.

Entrambi si trasferiscono alla Lazio. Per Pellegrini è un ritorno dopo la scorsa stagione, per Rovella invece potrebbe essere un grande banco di prova dopo la stagione in prestito al Monza. All’orizzonte, però, non sembrano esserci in serbo nuovi colpi per la Juventus che potrebbe non fare più alcuna mossa oltre a quella che ha portato in Italia Timothy Weah. Allegri spera di ricevere dei rinforzi, soprattutto a centrocampo e in difesa ma non sembra arrivare segnali incoraggianti. Nelle ultime ore una squadra di Serie A si è portata avanti per il gioiello Emil Holm, nome in cima alla lista degli obiettivi della Juventus.

Juventus, Holm si allontana: incontro decisivo con il Sassuolo

Come riportato da Gianluca Di Marzio, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra Sassuolo e Spezia per sbloccare definitivamente il trasferimento di Emil Holm.

La Juventus ormai da mesi è sulle tracce del terzino destro svedese ma il recente inserimento del club neroverde ha cambiato lo scenario. Il classe 2000 tornerà a calcare i palcoscenici della Serie A, dopo la retrocessione con lo Spezia nell’ultima stagione. Alla sua prima esperienza in Italia ha dimostrato di adattarsi velocemente a un nuovo campionato e al tatticismo italiano. La sua struttura fisica, abbinata ad un’ottima facilità di corsa gli hanno permesso di spiccare e di attirare l’attenzione di un club come la Juventus. Anche il Sassuolo, però, ha bisogno di nuovi terzini dopo gli addii di Muldur e Rogerio in questa sessione di mercato, rispettivamente al Fenerbahce e al Wolfsburg. Giovanni Carnevali sta lavorando su diverse piste ma Holm è il nome più caldo per rinforzare la corsia destra di Alessio Dionisi. Nei prossimi giorni il club emiliano incontrerà lo Spezia per cercare di arrivare a un accordo.

#SerieA #Calciomercato | Previsto nei prossimi giorni incontro tra @SassuoloUS e @SpeziaCalcio per sbloccare definitivamente il trasferimento di Emil #Holm — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 13, 2023

La Juventus perde terreno e rischia di rimanere fuori dalla trattativa per il gioiello svedese che presto potrebbe fare il suo ritorno in Serie A.