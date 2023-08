Calciomercato Juventus, pronte le visite mediche: clausola di vendita alla firma

Sarà una domenica piena di rumors e voci per quanto riguarda il calciomercato della Juventus quando ormai siamo arrivati a Ferragosto.

Manca sempre meno all’inizio del prossimo campionato di serie A con la formazione di Massimiliano Allegri che non fa mistero di voler puntare alla vittoria dello scudetto. Del resto non si giocheranno competizione europea e quindi tutte le energie potranno essere canalizzate sul torneo italiano.

Agosto è però il mese principe del calciomercato e dunque i tifosi si aspettano che da qui fino alla fine della finestra del trasferimenti estivi possano arrivare alla corte dell’allenatore livornese dei volti nuovi. Il direttore sportivo Giuntoli vive le settimane più calde dell’anno e non solo dal punto di vista atmosferico. Ci sono ancora acquisti e cessioni da concretizzare tenendo sempre d’occhio il bilancio. Con l’obiettivo però di creare una Juventus forte e vincente per il presente e per il futuro.

Juventus, tutto fatto per Zakaria: domani le visite mediche

Riuscire a completare al più presto le cessioni è la missione di Giuntoli, perché solo incassando potrà spendere. Il tempo inizia a stringere e dunque è necessario riuscire a chiudere le trattative al più presto, considerando anche il via del campionato.

Sta per definirsi ufficialmente l’affare Zakaria al Monaco, ad esempio. L’accordo è ormai trovato da qualche giorno, ma occorre ovviamente mettere nero su bianco. Venti milioni di euro più una clausola sulla vendita è la cifra che la Juventus incasserà, con il trasferimento che potrebbe chiudersi nel giro di 24 ore. Zakaria infatti è atteso oggi in Francia, accompagnato dal suo agente, e domani si sottoporrà alle consuete visite mediche prima di firmare i documenti relativi al suo trasferimento. Per i bianconeri dunque soldi freschi in arrivo per andare a caccia di rinforzi.