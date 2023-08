Bancomat Juventus: vola in Arabia per 20 milioni

Calciomercato Juventus, la chiusura dell’affare arride anche ai bianconeri. Ecco le cifre con cui è stata conclusa l’operazione.

In un mercato nel quale le ricche offerte arabe stanno rappresentando una vera e propria mina vagante per i club europei, non sorprende più passare in rassegna trasferimenti solo sulla carta clamorosi.

La Juventus osserva con molta attenzione l’evolvere di quegli scenari dai quali spera di trarre profitto. Cessioni ed acquisti, però, mai come in questa stagione in casa bianconera sono intimamente collegati. Sotto questo punto di vista occorre porre l’accento sulla definizione di una nuova trattativa che indirettamente chiama in causa anche la Juventus. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, l’Al-Ahli ha praticamente raggiunto l’accordo definitivo con l’Atalanta per l’acquisto di Demiral, che dunque sbarcherà in Arabia nel corso delle prossime ore per firmare il suo nuovo ricco contratto con la compagine saudita.

La fumata bianca è stata raggiunta sulla base di una valutazione complessiva da circa 20 milioni di euro, il 10% dei quali (quindi circa 2 milioni di euro) andranno nelle casse della Juventus. I bianconeri intascano questa cifra come pattuito nell’operazione che portò il difensore turco proprio all’Atalanta.