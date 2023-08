Calciomercato Juventus, affare fatto: UFFICIALE per 20 milioni

By

Calciomercato Juventus, l’intesa ufficiale e l’annuncio sui dettagli dell’accordo. Mancava soltanto il comunicato definitivo.

Sono giorni importanti per il mercato della Juventus. I bianconeri, infatti, osservano con molta attenzione gli sviluppi delle mosse in entrate ed in uscita.

Sotto questo punto di vista è da registrare l‘ufficialità dell’affare Zakaria-Monaco. Il centrocampista elvetico, da tempo ai margini del progetto tecnico bianconero, approda in Ligue 1. I monegaschi sono riusciti a battere una folta concorrenza, che annoverava anche club inglesi e tedeschi. Dopo l’esperienza in prestito al Chelsea, dunque, Zakaria lascia nuovamente la Juventus, questa volta a titolo definitivo. Il suo addio frutta 20 milioni di euro per le casse della ‘Vecchia Signora’. Di seguito il comunicato ufficiale:

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società AS Monaco Football Club per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Denis Lemi Zakaria Lako Lado a fronte di un corrispettivo di € 20,0 milioni, pagabile in quattro esercizi.

Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio 2023/2024 pari a € 4,6 milioni, al netto degli oneri accessori (contributo di solidarietà, compensi agli agenti e sell-on fee).”