Dalla Juventus allo United: colpo da giganti, ‘piovono’ 48 milioni di euro

Il Manchester United lo frega alla Juventus: 48 milioni di euro sul piatto per portarlo in Premier League

Uno dei grandi obiettivi della Juventus per il centrocampo è Leon Goretzka, centrocampista classe ’95 del Bayern Monaco.

Insieme a Sofyan Amrabat è uno dei profili più attenzionati dalla società bianconera nelle ultime settimane. In vista della chiusura del mercato estivo, la Juventus vorrebbe mettere dentro un altro centrocampista e Goretzka rappresenta quel giocatore di esperienza e di qualità che potrebbe alzare notevolmente il livello del centrocampo di Allegri, a maggior ragione alla luce delle condizioni fisiche precarie di Paul Pogba. Amrabat della Fiorentina è una pista più abbordabile ma anche lui è nel mirino della Premier League. Il nazionale marocchino infatti sarebbe nel taccuino della dirigenza del Manchester United che, però, ha intenzione di inserirsi anche per il centrocampista del Bayern Monaco.

Juventus, il Manchester United punta Goretzka: 48 milioni di euro

Il club che rischia di mandare in fumo la suggestione per la Juventus è il Manchester United che debutterà questa sera in Premier League contro il Wolverhampton.

Il mercato dei Red Devils è stato già molto ricco, come dimostrano gli arrivi di Andre Onana, Mason Mount e Rasmus Hojlund ma gli acquisti potrebbero non essere terminati. Il centrocampo di Erik ten Hag potrebbe ancora beneficiare di un altro rinforzo e, come riportato dal portale francese JF, il giocatore in questione è proprio Leon Goretzka, pallino della Juventus. Il centrocampista è un giocatore potenzialmente sacrificabile dal Bayern Monaco che, fresco di acquisto di Harry Kane, deve anche cedere qualche pedina. Goretzka vorrebbe rimanere a Monaco ma Thomas Tuchel non sembra intenzionato a trattenerlo. Il Bayern Monaco chiede circa 48 milioni di euro per il centrocampista tedesco che potrebbe portare un’entrata non indifferente per le casse del club. Il Manchester United sembra deciso a puntare su Goretzka in queste ultime settimane di mercato. Per la Juventus diventa sempre più complicato arrivare all’ex Schalke 04.