Calciomercato Juventus, jolly last minute Giuntoli: colpaccio alla Frattesi

La Juventus tenta il colpo last minute dalla Serie A: jolly di Cristiano Giuntoli stile Frattesi

Il mercato della Juventus potrebbe ancora regalare delle sorprese, se pur fino a questo momento sia stato quasi del tutto piatto, se non per l’arrivo di Timothy Weah.

Le difficoltà economiche del club bianconero hanno fatto la differenza nell’andamento del mercato estivo che, però, potrebbe ancora avere qualche sorpresa nelle ultime settimane prima della chiusura. I nomi in primo piano per i bianconeri sono quelli di Leon Goretzka, Emil Holm ma anche Domenico Berardi. Quest’ultimo ormai da diverse stagioni è nel mirino delle big di Serie A ma nessuna squadra ha mai fatto lo scatto decisivo per accaparrarselo. Questa volta però potrebbe essere decisiva la volontà del giocatore che nella giornata di presentazione della nuova stagione col Sassuolo ha dichiarato di non sapere ancora dare certezze sulla sua permanenza in neroverde.

Juventus, affare stile Frattesi: Berardi last minute con la contropartita

Come riportato da Sportmediaset, per Domenico Berardi la Juventus potrebbe imbastire una trattativa col Sassuolo in stile Frattesi per l’Inter.

I bianconeri puntano a un prestito oneroso con obbligo di riscatto poi dilazionato. Il Sassuolo vorrebbe ottenere il massimo dalla cessione del suo capitano e uomo squadra, qualora si dovesse trovare costretto a venderlo. Allo stesso tempo, però la Juventus potrebbe inserire delle contropartite tecniche come Samuel Iling-Junior e Matias Soulé che potrebbero far comodo alla squadra di Alessio Dionisi. Entrambi due giocatori offensivi molto giovani e già in grado di poter fare la differenza. Alla Juventus hanno esordito quest’anno in Serie A con la prima squadra, dopo il passaggio dalla Next Gen. Entrambi rappresentato una parte del patrimonio del club che non opterebbe per cederli a titolo definitivo, ma con la formula del prestito. La Juve spera di convincere il Sassuolo negli ultimi giorni di mercato, inserendo in rosa un giocatore come Berardi, pronto per il salto di qualità della carriera.