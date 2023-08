Tempesta araba di Ferragosto: la Juventus dice addio a Chiesa

Sotto l’ombrellone una delle discussioni maggiori anche nella data odierna, giorno di Ferragosto, sarà quella legata al calciomercato della Juventus.

È vero che il campionato inizierà ormai tra qualche giorno, ma a tenere banco sono sempre le voci e rumors che riguardano gli acquisti e le cessioni della formazione allenata da Massimiliano Allegri. Che nella stagione appena iniziata non fa mistero di voler puntare alla vittoria dello scudetto.

Portare a casa il tricolore e l’obiettivo fondamentale anche in considerazione del fatto che la Juventus non giocherà in nessuna competizione europea. Impresa che comunque non si preannuncia semplice considerando la concorrenza che c’è in serie A. I bianconeri sanno benissimo che ci sarà da lottare fino in fondo ed è anche per questo motivo che mister Allegri attende almeno un volto nuovo in ogni zona del campo. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ultimate le cessioni, potrà concentrarsi sulle trattative più calde in entrata.

Juventus, il Psg valuta Chiesa per il dopo Neymar

Per quanto riguarda le cessioni, è bene precisare però che in casa bianconera non ci sono di fatto incedibili. E qualora dovessero arrivare delle offerte molto allettanti, ecco che sarebbero prese in considerazione per esigenze di bilancio. Attenzione dunque a possibili svolte legate a Federico Chiesa, come raccontato dalla Gazzetta dello Sport.

L’attaccante esterno infatti sarebbe finito nuovamente nel mirino del Psg. Nessuna offerta ufficiale, ma i francesi starebbero pensando a lui come sostituto di Neymar in rosa, dopo che il brasiliano è partito verso l’Arabia Saudita. I soldi non mancano di certo ai francesi, che per convincere la Juve a cederlo dovrebbero mettere sul piatto almeno 50-60 milioni di euro. Il calciatore si troverebbe di fatto ad un bivio. Essere il trascinatore della Juve verso la prossima Champions o essere un nuovo big della corazzata transalpina, che da anni insegue proprio il sogno di alzare la coppa.