Bandiera ammainata: saluta la Juventus ma resta in Serie A

È il giorno di Ferragosto ma in casa Juventus si continua a parlare delle mosse del club bianconero dei prossimi giorni.

È iniziata la settimana che porterà all’inizio del prossimo campionato di serie A. Fari puntati dunque sulla formazione di Massimiliano Allegri che farà il suo debutto affrontando la sempre ostica Udinese. La missione sarà quella di portare a casa i tre punti per iniziare bene il cammino nel torneo.

Fino alla fine del mese comunque sarà sempre calciomercato a tenere banco nella tifoseria juventina. Che si aspetta ancora degli arrivi in grado di elevare lo spessore e la qualità dell’organico messo a disposizione dell’allenatore livornese. Allegri nei giorni scorsi ha parlato di un mercato di fatto chiuso in entrata. Ma Giuntoli è riuscito a recuperare un discreto tesoretto dalle cessioni e dunque potrebbe portare alla sua corte quei giocatori adatti alle idee del gioco del tecnico.

Juventus, contatti Bonucci-Lazio: il difensore verso la capitale

Cessioni che però sono tutt’altro che finite perché la Juventus deve riuscire a trovare una collocazione ancora ad altri elementi della sua squadra. Come ad esempio Leonardo Bonucci, che è finito ai margini della rosa e che è destinato a cambiare aria. La sua partenza consentirà un risparmio notevole sul monte ingaggi.

#Bonucci–#Lazio: contatti diretti in serata, restare in #Italia è la sua priorità. #Sarri ha dato il placet. Non ci sono accordi, ma dialoghi adesso fitti. Quindi prudenza, in attesa di una decisione. E per questo il difensore centrale ha chiesto qualche giorno all’#UnionBerlino… — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 14, 2023

L’ex difensore centrale del Bari negli ultimi giorni è stato contattato dai tedeschi dell’Union Berlin, ai quali si è riservato di dare una risposta in breve tempo. Il giornalista Alfredo Pedullà su Twitter ha spiegato infatti come siano ripresi in modo fitto i contatti la Lazio, con l’ex tecnico della Juventus Sarri che avrebbe già dato il suo placet per far sì che Bonucci possa approdare nella capitale. Futuro ancora insomma tutto da decidere.