Juventus, ancora partenze: in due restano in serie A

Nella giornata di Ferragosto non c’è spazio solo per riposo o abbuffate ma anche per le trattative di calciomercato della Juventus.

Manca sempre meno all’inizio del prossimo campionato di serie A con la squadra bianconera che non fa mistero di voler arrivare alla conquista di quello scudetto che ormai manca da troppo tempo nella bacheca della società. Il debutto contro l’Udinese non si preannuncia affatto semplice.

Sono pochi i volti nuovi che sono arrivati alla corte di Allegri in questa sessione di trasferimenti estivi. Ma ora che il direttore sportivo Giuntoli ha completato le cessioni, c’è a disposizione un discreto tesoretto che la Juventus potrà reinvestire su quei giocatori ritenuti indispensabili dall’allenatore per elevare il tasso tecnico della squadra. Ci sarà tempo fino alla fine del mese per completare i trasferimenti e non è detto che qualcuno possa avvenire proprio sul filo di lana, cogliendo al balzo eventuali occasioni che capiteranno.

Juventus, la Salernitana vuole chiudere per Soulè e Gonzalez

I bianconeri però stanno ancora lavorando molto sul fronte delle cessioni. Trovando collocazione a quegli elementi che non avrebbero spazio con Allegri. E anche ai giovani sui quali vuole puntare per il futuro e per i quali dunque si cerca una squadra che possa consentirgli di giocare con maggiore continuità.

Come ha spiegato Gianluca Di Marzio, la Salernitana sta per chiudere con due giocatori della Juventus, pronta proprio a dargli quello spazio di cui si parlava in precedenza. Stiamo parlando dell’attaccante Soulè e del difensore Facundo Gonzalez, arrivato qualche settimana fa dal Valencia. Entro giovedì si può chiudere. Anche se va detto che per Soulè non è da escludere un nuovo scenario qualora i bianconeri volessero inserirlo come parziale contropartita per arrivare a Berardi del Sassuolo.