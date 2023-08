Montagne russe alla Juventus: Giuntoli manda via due bomber

Calciomercato Juventus e il mistero dell’attacco. In un mercato dove quasi nulla è arrivato al punto desiderato, l’attacco regala perplessità.

Un mistero all’interno di un enigma. La frase storica di Winston Churchill sembra pensata in riferimento all’attacco della Juventus. Una situazione che sembra cambiare continuamente rimanendo continuamente uguale a sé stessa.

A due settimane dal termine del mercato e dopo due mesi di ipotesi le più diverse, realistiche o fantasiose, riguardo il fronte offensivo della nuova Juventus si può dire ancora tutto ed esattamente il suo contrario. Chiesa, Vlahovic, Kean, Milik rappresentano, ad oggi, l’attacco della Juventus eppure nessuno di loro, ad oggi, è certo al 100% di iniziare il campionato.

Mancanza di una strategia? No, semplicemente mancanza di denari che impedisce alla Juventus di assicurare il posto ad alcuno poiché nel caso di un’offerta questa non soltanto va vagliata ma accettata, senza se e senza ma, se ritenuta giusta. Discorso valido per tutti i giocatori. Tutti sono utili alla Juventus, ma il vero problema della società bianconera è che anche coloro che sono ritenuti indispensabili possono essere ceduti in nome del bilancio.

Con tale presupposti è pressoché impossibile ipotizzare il quadro attaccanti che avrà a disposizione Massimiliano Allegri al termine del mercato, il prossimo 1° settembre.

Su calciomercato.it, Marco Giordano ha tracciato un quadro dell’attuale situazione degli attaccanti della Juventus: “Enigma Juventus: a prescindere dal futuro di Lukaku, la possibilità di cedere Vlahovic resta comunque d’attualità. Giuntoli, inoltre, è pronto a ascoltare offerte anche per Kean“. Le parole di Giordano fotografano al meglio una situazione in continua evoluzione.

Da Londra arrivano notizie contraddittorie sulla trattativa tra Chelsea e Juventus riguardo il possibile scambio Lukaku–Vlahovic. Per alcuni la trattativa è sospesa, per altri prosegue sotto traccia e c’è chi parla, addirittura, di accordo imminente tra Lukaku e il Tottenham, che ha appena ceduto, per oltre 100 milioni di euro, il suo centravanti, Harry Kane, al Bayern Monaco.

Quasi non bastasse tutto questo ecco che da Parigi ci informano come il PSG stia pensando seriamente a Federico Chiesa come sostituto di Neymar, anche lui ricoperto dai petrodollari e diretto in Arabia Saudita. Anche in questo caso è tutta una questione di prezzo. Qualora arrivasse una proposta da 60 milioni di euro per l’esterno azzurro anche lui saluterebbe la Continassa per dirigersi alla corte di Luis Enrique.

Sembra che il solo Milk sia, al momento, fuori da voci pericolose. E’ meglio, però, non esserne troppo sicuri. Sotto questo punto di vista Giuntoli è il primo a non avere sicurezze.