Calciomercato Juventus, accordo per l’argentino: cambia la formula

Calciomercato Juventus, i bianconeri stanno definendo l’ennesima cessione di questa sessione: andrà via in prestito.

Da Udine a Udine. La Juventus esordirà nella Serie A 2023-24 nello stesso stadio in cui si era congedata dal precedente campionato.

Lo scorso 4 giugno un gol di Federico Chiesa regalava a Massimiliano Allegri una vittoria sostanzialmente inutile, visto che due settimane prima la Corte federale d’Appello aveva confermato la penalizzazione di 10 punti, rispedendo la Signora al settimo posto in classifica, lontanissima dalle zone di vertice. I bianconeri vogliono archiviare il prima possibile una stagione caratterizzate da continue turbolenze, non solo di natura giudiziaria. Quest’anno il tecnico livornese dovranno lottare “solo” su due fronti, il campionato e la Coppa Italia. La Uefa, infatti, a fine luglio ha estromesso la Juventus dalla Conference League, competizione alla quale si era qualificata chiudendo in settima posizione. Senza coppe, Allegri non può più nascondersi: in una Serie A in cui le gerarchie appaiono meno definite, Madama non può che puntare a quello scudetto che manca ormai dal 2020. Il mercato in entrata, tuttavia, stenta a decollare. E, stando alle parole dell’allenatore, non sono previsti fuochi d’artificio nei prossimi quindici giorni.

Calciomercato Juventus, Soulé alla Salernitana: ma la formula è un’altra

Il responsabile dell’area sportiva Cristiano Giuntoli potrebbe battere i primi colpi una volta completate le cessioni. Dopo Zakaria e Rovella, la prossima sarà quella di Matias Soulé.

Il talentuoso esterno argentino, come riporta il portale Tuttosalernitana, sta per trasferirsi alla corte di Paulo Sousa. La formula, però, non è quella che auspicava la Juventus, che avrebbe voluto cedere il sudamericano a titolo definitivo per continuare a fare cassa. Il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, ha ormai convinto i bianconeri a farsi cedere il giocatore in prestito. Soulé ad ogni modo nelle prossime ore prenderà l’aereo per la città campana, pronto a misurarsi con una nuova realtà. E dove spera, ovviamente, di trovare quello spazio che, per forza di cose, non ha avuto a Torino.