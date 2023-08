Addio lampo alla Juventus: vola in Arabia per 15 milioni

Calciomercato Juventus, la società è pronta a dirgli addio: adesso c’è la possibilità di cederlo per 15 milioni.

Il club saudita Al-Ettifaq ha messo nel mirino il talentuoso calciatore serbo Filip Kostic della Juventus, con rapporti che suggeriscono che il club sia pronto ad accettare offerte intorno ai 15 milioni di euro per il giocatore, come scrivono da ‘Ekmer KONUR’.

Filip Kostic, noto per la sua versatilità in campo e la capacità di creare opportunità d’attacco, è diventato un nome di rilievo nel mondo del calcio europeo. Con il desiderio di rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione, Al-Ettifaq sembra aver individuato in Kostic un possibile rinforzo chiave per il proprio reparto offensivo.

Kostic in Arabia per 15 milioni: La Juve pronta a dire sì

Secondo indiscrezioni estere, i dirigenti di Al-Ettifaq hanno iniziato per sondare la disponibilità del club italiano a cedere il giocatore. La Juventus, dal canto suo, sembrerebbe aperta a valutare offerte intorno ai 15 milioni di euro per Kostic, che ha dimostrato le sue abilità sia nella creazione di opportunità da gol che nell’apporto difensivo durante la sua permanenza in Italia.

La possibile cessione di Kostic potrebbe avere un impatto significativo sulla strategia della Juventus per la nuova stagione, poiché il calciatore serbo è stato spesso una presenza chiave nell’undici titolare. Tuttavia, l’offerta di Al-Ettifaq potrebbe fornire al club italiano i fondi necessari per ulteriori movimenti di mercato e per il rafforzamento di altre posizioni chiave. Resta da vedere come si svilupperanno i colloqui tra i due club e se Al-Ettifaq sarà in grado di convincere la Juventus a cedere uno dei suoi giocatori più preziosi. Gli amanti del calcio staranno senz’altro con ansia attendendo ulteriori sviluppi in questa interessante vicenda di calciomercato. Certamente, adesso, il giocatore potrebbe partire e Allegri potrebbe a quel punto puntare su altri profili in entrata.