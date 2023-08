Beffa atroce Giuntoli: scatto Liverpool, Juventus KO

Il Liverpool compie lo scatto decisivo per il centrocampista e brucia la Juventus: accordo vicino e beffa per Giuntoli

La Juventus non riesce a trovare il guizzo decisivo per sbloccare il mercato e ormai l’inizio della nuova stagione è alle porte.

Sabato inizia il nuovo campionato di Serie A e la Juventus ha ancora diversi tasselli da riempire. Le partenze di Zakaria, Luca Pellegrini, Arthur e Rovella non sono state ancora rimpiazzate e l’unico nuovo innesto per Allegri è Timothy Weah che verrà impiegato come esterno destro a tutta fascia, nel ruolo che per anni è stato di Juan Cuadrado. Il club bianconero tiene sott’occhio ancora diversi obiettivi e spera di riuscire a trovare uno spiraglio con l’avvicinarsi della chiusura del mercato. Tra i nomi ricorrenti nelle ultime ore c’è quello di Leon Goretzka del Bayern Monaco ma anche quello di Sofyan Amrabat, pronto a lasciare Firenze.

Juventus, addio Amrabat: il Liverpool verso la chiusura

Sono diversi i top club europei che nelle ultime settimane hanno concretamente messo gli occhi su Sofyan Amrabat.

Il centrocampista marocchino è ormai in uscita dalla Fiorentina che ha già accolto il suo sostituto, Arthur Melo. In prima linea per l’ex Hellas Verona ci sono Manchester United e Atletico Madrid ma anche la Juventus ha mostrato un interesse concreto nei suoi confronti. Nelle ultime ore, però un altro club di Premier League sembra aver preso il sopravvento. Si tratta del Liverpool di Jurgen Klopp che dopo aver visto sfumare l’arrivo di Moises Caicedo, è a caccia di un nuovo centrocampista che possa completare il reparto dopo gli acquisti di Mac Allister e Szoboszlai, arrivati per colmare il vuoto lasciato da due veterani come Jordan Henderson e Fabinho. I Reds hanno già investito tanto in questa sessione estiva di calciomercato ma non sembrano avere intenzione di fermarsi. Come riportato da ‘AD’, il Liverpool sarebbe vicina alla chiusura dell’affare con la Fiorentina e si prepara a battere la concorrenza del Manchester United ma anche quella dei bianconeri che avevano provato a sondare il terreno con la Viola.