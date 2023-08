Calciomercato Juventus, Giuntoli lo sta chiudendo sul serio: 22 milioni sul piatto

Domenico Berardi, cresciuto nelle giovanili del Sassuolo, è diventato un nome di rilievo nel calcio italiano grazie alle sue abilità tecniche e al suo impatto in campo. La Juventus, desiderosa di rafforzare il proprio reparto offensivo, ha mostrato un forte interesse nel portare Berardi alla Continassa. La differenza di valutazione sembra essere l’ostacolo principale nella conclusione dell’affare. Il Sassuolo, consapevole del valore del proprio giocatore, cerca di ottenere un compenso adeguato per la cessione di Berardi, considerando sia l’aspetto finanziario che il contributo che l’attaccante ha dato alla squadra nel corso degli anni.

D’altro canto, la Juventus potrebbe essere riluttante a raggiungere il prezzo richiesto dal Sassuolo, considerando le proprie strategie finanziarie e il budget di trasferimento. La trattativa potrebbe quindi continuare con le due squadre che cercano un punto d’incontro per raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Gli appassionati di calcio e gli osservatori di mercato staranno con interesse a seguire gli sviluppi di questa trattativa, che potrebbe avere un impatto significativo sulla configurazione delle squadre in vista della nuova stagione calcistica. Certamente il profilo sembra piacere anche al mister Allegri che potrebbe utilizzarlo in più moduli.