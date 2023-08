Juventus-Bonucci: il comunicato ufficiale del club

Juventus-Bonucci, i bianconeri escono allo scoperto. Ecco la nota ufficiale del club sulla questione che vede protagonista il difensore

La Juve prende posizione. E lo fa con un comunicato ufficiale sul proprio sito. La società bianconera entra nel merito della questione Bonucci, dopo le notizie venute fuori negli ultimi giorni. “Juventus Football Club ribadisce con forza la correttezza del proprio operato nei confronti di tutti i calciatori tesserati cui sono riconosciuti e garantiti pienamente tutti i diritti previsti dall’Accordo Collettivo di categoria. Juventus è altresì pronta, nell’ipotesi in cui ciò si rendesse necessario, a difendere la piena legittimità del proprio comportamento nelle sedi competenti”. Questo in risposta anche al comunicato dell’associazione italiana calciatori di oggi.

“Inoltre, Juventus Football Club – si legge ancora nella nota – si auspica che la problematica della definizione di un corretto bilanciamento tra diritti dei calciatori e esigenze dei Club possa essere definitivamente affrontata e risolta nell’ambito della negoziazione del nuovo Accordo Collettivo tra AIC e Lega Nazionale Professionisti Serie A che avverrà in vista della stagione sportiva 2024/25”.

Juventus-Bonucci, la volontà del calciatore

Ovviamente, come sappiamo, la volontà di Bonucci è sempre stata quella di trovare un accordo con il club per riuscire ad essere reintegrato in rosa. Una decisione, questa dell’esclusione, venuta fuori nei primi giorni del ritiro. E la mancata partenza verso l’America ne è stata la conferma. Adesso questo comunicato ufficiale che apre dei nuovi scenari. Ad un solo anno dalla scadenza del contratto probabilmente questa situazione poteva finire in maniera diversa.