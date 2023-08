Vlahovic in Arabia: maxi offerta per la Juventus

Vlahovic in Arabia, il centravanti serbo fa gola anche ai principali club sauditi che sono i grandi protagonisti del mercato.

L’operazione Neymar alla fine è andata in porto, ma il club che si è assicurato il brasiliano non intende certo fermarsi qui. Una delle piste che stava battendo, però, potrebbe inaspettatamente condurlo verso un vicolo cieco.

Prima ancora che l’accordo milionario per “O Ney” venisse definito, qualcosa di altrettanto gustoso bolliva infatti nella pentola degli arabi. Già, perché l’Al-Hilal, la squadra che ha ingaggiato il 31enne di Mogi das Cruzes, aveva messo gli occhi su un altro gran bel pezzo da novanta. Pare, infatti, che la ricca società di Riad si fosse messa in contatto con la Juventus nella speranza di intavolare le trattative per un altro acquisto. Quello, ad essere più precisi, di Dusan Vlahovic, che gli arabi stavano disperatamente cercando di portare in Saudi Pro League. Stando a quanto riportato in esclusiva da Calciomercato.it, il club che ha blindato Neymar con un contratto faraonico – e benefit annessi – aveva messo sul tavolo un’offerta pazzesca anche per il serbo.

Vlahovic in Arabia, per ora nessun margine di trattativa

Offerta che, naturalmente, aveva ingolosito la Signora, che si era anche detta disposta a valutare le possibili soluzioni.

I primi contatti risalgono a prima dell’affaire Neymar, ma il dialogo tra le parti si sarebbe arenato proprio nel momento in cui l’Al-Hilal ha iniziato a trattare per il brasiliano. E non sembra esserci, ora come ora, margine di trattativa. Ragion per cui è plausibile che gli arabi abbiano abbandonato la pista Vlahovic. Restano in piedi, invece, relativamente alla possibile cessione dell’attaccante di Belgrado, i dialoghi con il Chelsea, con il quale il club bianconero avrebbe già avuto diversi contatti in questa sessione estiva di calciomercato. Insomma, la partenza dell’ex viola, nonostante il parere contrario della maggior parte della tifoseria bianconera, non è ancora del tutto scongiurata.