Lloris sulla strada della Juventus: futuro stravolto

Calciomercato Juventus, c’è Lloris sulla strada dei bianconeri. Il futuro dell’esubero è stravolto da quello che potrebbe succedere nelle prossime ore

In questi giorni stanno volando gli stracci tra la Juventus e Leonardo Bonucci: la giornata di ieri ha regalato dei colpi di scena importanti sulla questione. Prima il comunicato dell’associazione calciatori, poi quello della società bianconera che ha rispedito al mittente quelle che sono state le accuse. Insomma, non sta finendo bene.

Bonucci come sappiamo è un esubero. Un elemento che non troverà spazio la prossima stagione con la maglia del club piemontese addosso: una decisione arrivata ormai un mese fa, con Allegri che non lo ha nemmeno portato in America, nella tournée prima dell’inizio della stagione ormai imminente. Il difensore, comunque, è nel mirino di diverse società e nelle ultime ore sta tornando in maniera prepotente la soluzione che lo vorrebbe nel mirino della Lazio. Ma ci potrebbe essere un problema che frenerebbe il tutto.

Calciomercato Juventus, la situazione attorno a Bonucci

Il difensore, così come da informazioni riportare da Sky Sport, attenderebbe la Lazio, anche perché avrebbe la possibilità di giocare la prossima Champions League con la maglia della squadra allenata da Sarri. Una soluzione che, alla Juventus, di certo non dispiacerebbe visti quelli che sono i rapporti tra le due società.

Ma ci potrebbe essere un problema, legato a quello che è il futuro del portiere francese Lloris: “Se la Lazio dovesse prendere Lloris per una questione di fattibilità economica non prenderebbe anche Leonardo Bonucci” spiegano dalla redazione sportiva della tv satellitare. E in casa biancoceleste un secondo portiere lo stanno cercando vista l’uscita di Maximiano. Quindi tutto si potrebbe bloccare qualora arrivasse il francese in Serie A. E Bonucci ancora oggi aspetta di capire quello che potrebbe essere il suo futuro.