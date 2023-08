Calciomercato Juventus, cessione a titolo definitivo: 18 milioni di euro

Calciomercato Juventus, adesso potrebbe partire per una cifra da massimo 18 milioni: tutti i dettagli dell’operazione.

Nel contesto delle recenti trattative di mercato che coinvolgono il Sassuolo, si è parlato di un possibile interesse nei confronti di Soulé nell’ambito di un’eventuale operazione che coinvolgerebbe Berardi e la Juventus. Tuttavia, fonti vicine al club neroverde indicano che attualmente Soulé non viene considerato un obiettivo prioritario dal Sassuolo.

Secondo, infatti, quanto viene anche riportato dalle fonti di ‘Calciomercato.it’, i dirigenti della Juventus stanno valutando diverse opzioni per rafforzare la propria rosa. In particolare, si stanno prendendo in considerazione proposte per l’acquisto definitivo del giovane argentino Soulé, con una valutazione che si aggira intorno ai 15-18 milioni di euro.

Soulé può partire ma non a meno di 18 milioni di euro

Nonostante le speculazioni circolanti riguardo a un’eventuale operazione che coinvolga anche Berardi e la Juventus, al momento il Sassuolo sembra concentrarsi su altre strategie di mercato e non ha evidenziato un interesse particolare nei confronti di Soulé. È importante sottolineare che il mercato del calcio è soggetto a rapidi cambiamenti e sviluppi, e le trattative possono prendere direzioni impreviste. Certamente la Juventus ha chiara la sua richiesta. L’argentino potrebbe partire da Torino ma non a meno di 15-18 milioni di euro.

Giuntoli sta lavorando affinché si possa trovare, presto, una soluzione. Certamente il profilo in questione rappresenta un potenziale upgrade per altre squadre e, dunque, il suo acquisto potrebbe essere considerato da diverse realtà calcistiche della Serie A. Mentre la Juventus cerca di piazzare tutti gli esuberi c’è anche la suggestione di altre operazioni in entrata. Filtra sempre interesse l’operazione Lukaku dal Chelsea ma anche quella di Domenico Berardi dal Sassuolo, altro pallino di Allegri da diverse stagioni che da quest’anno potrà, finalmente, raggiungere la destinazione bianconera. Rimaniamo in attesa per ulteriori sviluppi.