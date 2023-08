Nuova stella nel firmamento Juve: Giuntoli lo soffia al Bayern Monaco

Calciomercato Juventus, i bianconeri guardano anche al futuro e hanno messo nel mirino un giovane del Bayern Monaco: sfida in Serie A

Non guarda solamente alla Prima Squadra la Juventus. O per meglio dire, guarda alla truppa che al momento è allenata da Massimiliano Allegri pure per il futuro. Intanto, avendo la possibilità di prendere dei giovani da far giocare in Serie C, si cercano giocavi innesti che possono esplodere da un momento all’altro.

Ed è da leggere in questo modo l’interesse – così come riportato da Orazio Accomando – nei confronti dei giovanissimo difensore statunitense del Bayern Monaco Grayson Dettoni. Il classe 2005 è un elemento che sembrerebbe essere seguito con molto interesse dai bianconeri, che lo potrebbero strappare ai campioni di Germania nelle prossime settimane. Ma non sarà di certo una trattativa semplice, ovviamente. Perché in Italia il progetto della seconda squadra è stato intrapreso anche dall’Atalanta. E ci sono pure i nerazzurri di Bergamo sul giovane.

Calciomercato Juventus, sfida all’Atalanta

Pure i bergamaschi, quindi, lo avrebbero messo nel mirino. E sappiamo benissimo – visto che lo abbiamo capito con gli ultimi colpi di mercato – quanto sono bravi gli scout lombardi a portare elementi che poi regalano delle plusvalenze clamorose: l’ultimo caso è quello di Hojlund, ceduto al Manchester United per 85milioni di euro dopo un solo anno di Serie A.

Insomma, la concorrenza è di quelle importanti e in questo caso, o almeno crediamo possa essere così, la differenza la potrebbe fare il fascino della Vecchia Signora che è evidente ha una storia completamene diversa da quella atalantina. Ovvio che serve, comunque, anche una certa rapidità nel riuscire a chiudere la questione. E qui entrano in campo i dirigenti e quelle che sono le competenze. Vedremo.