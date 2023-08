Scambio per Lukaku, niente Vlahovic: la Juventus cambia la contropartita

Scambio per Lukaku: le mosse della Juventus potrebbero cambiare negli ultimi giorni di mercato. Ecco quella che potrebbe essere la decisione

Lukaku è una richiesta precisa di Massimiliano Allegri. Ma fino al momento l’operazione che dovrebbe portare l’ex Inter, tesserato del Chelsea, alla Continassa, non si è sbloccata. Si è parlato con molta insistenza anche di uno scambio con Vlahovic, ma i Blues non hanno mai messo la parte economica che i bianconeri richiedono per il proprio calciatore. Dal proprio canto, inoltre, il serbo ha sempre fatto capire di voler rimanere a Torino. E questo è un segnale da tenere in considerazione.

Ma allora, come potrebbe arrivare Lukaku? Magari cambiando quella che è la contropartita tecnica e inserendo Kean nell’operazione: secondo le notizie riportate da Giovanni Albanese che ha parlato a Juventibus, il club piemontese valuta 40milioni di euro l’attaccante italiano – non ha avuto riscontri, Albanese, di un interesse del Milan – lo stesso valore che i londinesi hanno dato all’attaccante belga. Non c’è nessuna trattativa, parliamoci chiaro, al momento, e soprattutto che porta verso questa direzione, ma negli ultimi giorni di mercato, quelli che di solito sono i più caldi, chissà: magari potrebbe diventare un’idea.

Scambio per Lukaku: e se diventasse Kean la contropartita?

Ripetiamolo, sottolineiamolo: al momento di concreto sotto questo aspetto non c’è davvero nulla e sarebbe solamente un’ipotesi, che potrebbe diventare un’idea nelle prossime settimane, quelle che portano alla chiusura.

Ma vedendo il valore, come detto, che i due club hanno dato ai propri tesserati allora si potrebbe anche arrivare ad un punto d’incontro. Con un attacco formato da Vlahovic e Lukaku in bianconero. In questo modo, l’obiettivo scudetto, sarebbe veramente assai più vicino di quello che è adesso. Forse è anche questo il sogno di Massimiliano Allegri.