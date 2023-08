Calciomercato Juventus, mazzata Allegri: ‘spedito’ in Arabia per 20 milioni

Calciomercato Juventus, adesso nella lista dei possibili partenti c’è anche lui con una destinazione inaspettata.

Il mercato estivo continua a tenere banco con alcune trattative che stanno catturando l’attenzione degli appassionati di calcio. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla ‘Gazzetta dello Sport’, diverse squadre italiane e internazionali stanno muovendo i loro pezzi sullo scacchiere del calciomercato.

La Salernitana, infatti, sembra aver messo gli occhi su Soulè della Juventus. Il giovane talento è stato oggetto di interesse per diversi club, ma la Salernitana sembra volerlo in prestito. Si tratta di una mossa strategica per far crescere il giocatore e offrirgli una maggiore esperienza a livello professionistico. Ma non sarebbe l’unico profilo in uscita dalla Juventus, nel frattempo, il Bologna sembra essere interessato a Iling-Junior. Il giovane calciatore ha attirato l’attenzione della squadra emiliana. Club della Premier League inglese sembrano anch’essi interessati al talento del giocatore, creando un’atmosfera di competizione sul fronte del mercato. Ma ciò che desta attenzione è anche la nuova possibile destinazione di Kostic.

Kostic può andare in Arabia: Allegri avvisato

Sembra che Filip Kostic possa essere destinato a lasciare la sua attuale squadra. La Juventus starebbe valutando il giocatore intorno ai 20 milioni di euro e ci sarebbero diverse opzioni per il suo futuro. L’Inghilterra e l’Arabia Saudita sembrano essere mete potenziali per il giocatore serbo, che potrebbe intraprendere una nuova sfida in uno di questi campionati.