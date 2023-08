Mourinho avvisa la Juventus: 80 milioni per il grande sogno

Calciomercato Juventus, anche la Roma si muove per un obiettivo comune: unico nero la richiesta del club eccessiva.

Nel vorticoso mondo del calciomercato, la Roma è alla ricerca di nuovi talenti per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Uno dei nomi che ha catturato l’attenzione del direttore sportivo Tiago Pinto è quello di Jonathan David, attaccante del Lille.

Tuttavia, la trattativa sembra essere complicata dalla richiesta dei francesi. Jonathan David è un calciatore che ha attirato l’attenzione grazie alle sue prestazioni con il Lille e la sua versatilità in attacco. La Roma, consapevole delle sue potenzialità, ha mostrato un interesse concreto per il giocatore. Tuttavia, la richiesta economica avanzata dal Lille potrebbe rappresentare un ostacolo significativo per la trattativa.

Il Lille chiede 80 milioni per David: Roma e Juve avvisate

Le squadre francesi sono note per essere rigorose nei negoziati di mercato, e il Lille sembra non essere un’eccezione. La somma richiesta per il trasferimento di David potrebbe superare le aspettative della Roma, mettendo a dura prova le risorse di calciomercato della squadra italiana. La Juventus, che vanta una storia di successi e ambizioni alte, non è da meno nell’interesse per il giovane attaccante. La squadra torinese, con le sue risorse finanziarie e la sua forza competitiva, potrebbe rappresentare un’alternativa convincente per David anche se, nonostante tutto, la richiesta è impensabile anche per i bianconeri.