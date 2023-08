Affare da oltre 30 milioni: Juventus senza limiti e colpo in canna

Affare da oltre 30milioni di euro: la Juventus non si pone limiti e cerca la quadra: offerta arrivata e si cerca la soluzione per la formula

Tutto su Domenico Berardi. Finalmente ci siamo. Ieri nuovi contatti tra Giuntoli e Carnevali: si cerca la soluzione, sia per quanto riguarda la contropartita tecnica da inserire, sia per quanto riguarda la formula di quello che è un accordo che, a quanto pare, tutti vogliono. Ma andiamo con ordine.

Il Sassuolo ha fissato il prezzo del cartellino in 32milioni di euro. Non pochi, ovviamente. Ma i neroverdi, non avendo nessun problema economico e non avendo la necessità di rimpinguare la cassa, non hanno nessuna intenzione di cedere, lo abbiamo visto in diverse occasioni. Questi soldi arriveranno con una parte cash e con l’inserimento di una contropartita tecnica. Giuntoli per il momento non si è spinto oltre i 20milioni. Pochi, soprattutto se si pensa che il Sassuolo valuta Iling-Junior 7milioni di euro, una cifra che, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, la Juventus ritiene assai bassa. Ecco perché si starebbe valutando, anche, di inserire nell’operazione il cartellino di Miretti.

Calciomercato Juventus, la formula per Berardi

Sarebbe questa, quindi, l’idea bianconera. Anche se delle valutazioni verranno fatte in queste ore anche con Massimiliano Allegri che lo scorso anno ha mandato in campo il centrocampista per 40 volte. Tante presenze con la sensazione che anche in questa stagione che ormai è pronta al via potrebbero essere cospicue.

Insomma, si tratta. E si tratta anche sulla formula che potrebbe simile a a quella che ha portato Locatelli alla Continassa: prestito con obbligo di riscatto visto che le disponibilità economiche al momento sono quelle che sono. Vedremo come si svilupperà in queste ore l’operazione, con la sensazione che dopo i corteggiamenti degli anni scorsi non andati a buon fine questa sia veramente la volta buona.