Juventus, adesso è finita: esclusione UFFICIALE

Adesso è davvero finita: esclusione ufficiale e numero di maglia tolto da parte della Juventus

La Juventus prende una decisione radicale de ufficializza l’esclusione definiva di uno dei pilastri della storia recente del club.

La Juventus non ha assegnato la maglia numero 19 a Leonardo Bonucci. Un segnale chiarissimo da parte del club che sancisce la rottura totale e definitiva col giocatore. La numero 19 fino all’anno scorso era del difensore italiano che, però, ormai è un separato in casa con il club bianconero. La rottura tra le parti è mai definitiva e Bonucci è solo in attesa di scoprire la sua prossima destinazione.

Juventus, Bonucci escluso ufficialmente: non avrà il numero 19

Nessun ripensamento, nessuna possibilità di reintegro. La Juventus, come previsto, tira dritto e decide di escludere definitivamente Bonucci dal gruppo squadra.

L’ex Milan si allena ormai a parte da diversi giorni ed è ormai deciso a cambiare squadra prima della chiusura del calciomercato estivo, prevista per il 1 settembre. La destinazione più probabile ormai sembra essere la Germania. In Bundesliga è l’Union Berlino ad aver mostrato maggiore interesse per Bonucci e nelle prossime ore la trattativa potrebbe arrivare alla fumata bianca. L’ulteriore conferma della totale esclusione da parte della Juventus arriva dalla lista con i numeri di maglia consegnata dalla società bianconera alla Lega Serie A. Lista in cui il numero 19 non compare. La maglia che è stata di Bonucci, quindi, risulta ufficialmente non assegnata, anche se il difensore è ancora sotto contratto con la Juventus. Dopo la richiesta di reintegro tramite il suo legale e la decisione da parte del club di respingere la richiesta, si è messa la parola fine nella storia d’amore tra Bonucci e la Juve. Anche la Lazio ha pensato al centrale della nazionale ma ad oggi l’Union Berlino sembra essere la sola pista concreta. La trattativa è in fase avanzata e si attende solo l’accordo definitivo tra le due società per il trasferimento ufficiale del calciatore che è ormai pronto a lasciare la Serie A.