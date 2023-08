Juventus, Allegri ‘detta’ il mercato: “Valutazioni in corso”. Poi la bomba su Pogba

Udinese-Juventus, mister Allegri esordisce nella conferenza stampa alla vigilia della prima sfida di campionato di domani.

Here we go! Domani inizia la prima sfida di campionato. La trasferta ad Udine non sarà semplice e chiederà la massima concentrazione, così, infatti, Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match che vedrà impegnati i bianconeri.

Come stiamo dal punto di vista emotivo? C’è molta curiosità, inizia la nuova stagione. Iniziano le partite dove contano i punti.

Juve scudetto? Il mercato ha la società vigile, ci pensano loro. Sono molto contento del mio gruppo. Dove possiamo arrivare lo vedremo strada facendo, abbiamo ampi margini di miglioramento. Dobbiamo essere bravi ad essere nelle prime 4 posizioni.

Juve con pressione perché senza Coppe? Se è un vantaggio lo vedremo. Cambieremo modo di lavorare, avremo più tempo di preparare i match. Non giocare la Champions c’è amarezza.

Domani contano i tre punti e basta.

Sentimento di rivalsa o riparte tutto da capo? Non ci sono rivalse, noi bisogna pensare a lavorare. Il vantaggio è che adesso che i risultati che otteniamo sono per arrivare alla Champions la prossima stagione.

Modifiche al tipo di gioco? Nell’inizio della stagione valutiamo le caratteristiche dei giocatori. Dobbiamo ottenere i risultati, abbiamo voglia di giocare quest’anno per essere di nuovo protagonisti in Europa.

Rapporti con Giuntoli? Lui e Manna stanno lavorando bene, abbiamo un gruppo di lavoro ottimo, il direttore sportivo si è integrato molto bene e sono molto contento.

Chiesa e Vlahovic? Federico è tornato, con più consapevolezza e serenità, con una gamba diversa. Dusan tra alti e bassi, sta meglio. Non è ancora al 100% però lo vedo carico. Kean domani non ci sarà per un colpo preso. Milik mi piace, sono molto contento dei miei attaccanti.

Pogba convocato? Averlo a disposizione tutte le partite sarebbe già un bel vantaggio.

Mercato, ci saranno differenze il 2 settembre? Io credo di no ma da qui a settembre possono capitare tante cose. Bisogna fare considerazioni sul numero di giocatori che avremo a disposizione, per capire qual è il percorso migliore da farli fare.

Pogba? valuterò oggi se portarlo ad Udine o no.