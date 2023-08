Udinese-Juventus, verdetto UFFICIALE Pogba: i convocati di Allegri

Udinese-Juventus, diramata la lista dei convocati: la decisione del tecnico livornese sul centrocampista transalpino.

La Juventus riparte da Udine. Sì, proprio dove, poco più di due mesi fa, aveva chiuso con una “triste” vittoria il precedente campionato. Allo stadio Friuli, lo scorso 4 giugno, andarono in scena i titoli di coda di una stagione da dimenticare il prima possibile. Che ha visto i bianconeri concludere al settimo posto per effetto dei 10 punti di penalizzazione.

Eliminare definitivamente quelle scorie è l’obiettivo che si prefissano Massimiliano Allegri e i suoi uomini, che quest’anno non giocheranno le coppe europee. Restare fuori dalla Champions League – e dover fare a meno degli introiti che garantisce la coppa dalle grandi orecchie – non è sicuramente qualcosa per cui gioire. Ma, guardando il lato positivo, la Signora in quest’annata anomala potrà concentrarsi esclusivamente sul campionato (e sulla Coppa Italia, torneo a cui Allegri ha sempre dato importanza). Il chiodo fisso, dunque, deve essere quello scudetto che i bianconeri non vincono ormai dal 2020, quando in panchina sedeva ancora Maurizio Sarri ed in campo c’era Cristiano Ronaldo.

Udinese-Juventus, in Friuli ci sarà anche Pogba

La trasferta di Udine ha sempre celato qualche insidia negli ultimi anni, motivo per cui la Juventus dovrà essere perfetta se vuole portare i primi tre punti a casa.

I convocati per la prima di campionato ⚪️⚫️ #UdineseJuve pic.twitter.com/45X2si56VR — JuventusFC (@juventusfc) August 19, 2023

Due anni fa, in quella gara che coincise con l’ultima in maglia Juve di Ronaldo, i bianconeri sembravano avere la partita in pugno, salvo poi farsi raggiungere nel secondo tempo e dilapidare ben due gol di vantaggio. Lo scorso giugno, invece, alla Signora bastò un gol di Federico Chiesa per piegare i friulani, che però non avevano più nulla da dire al campionato. L’ex viola dovrebbe partire titolare insieme a Vlahovic nel 3-5-2 disegnato da Allegri. Pochi minuti fa è stata resa nota la lista dei convocati: c’è anche Paul Pogba, che potrebbe anche giocare qualche minuto in terra friulana.