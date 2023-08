Affare lampo Juve-Siviglia: la formula che accontenta tutti

Calciomercato Juventus, affare lampo con il Siviglia: la formula che i due club starebbero trattando mette in faccia il sorriso a tutti

Un affare lampo, uno di quelli subito cucinati e subito pronti. Dove serve poco trattare nel momento in cui si trova la formula giusta. Sì, proprio così: la Juventus, nel corso delle prossime due settimane di mercato, potrebbe decidere di cedere Moise Kean.

L’attaccante, presto quest’anno a titolo definitivo, nonostante sia ben visto da Massimiliano Allegri, vorrebbe giocare con una certa continuità cosa che dentro il club bianconero nessuno può garantirgli. E qualora nelle ultime ore di mercato dovesse arrivare Lukaku, lo spazio per lui sarebbe ancora ridotto. Ecco perché gli spagnoli starebbero valutando il suo acquisto: la formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Juventus, affare col Siviglia per Kean

La Juve ha preso in maniera definitiva Kean in questa estate versando 30milioni di euro e dalle parti di Torino sanno benissimo che sarà difficile riuscire a prenderli tutti, meglio accontentarsi sperando di non perdere del tutto il valore del giocatore. Kean ha un contratto in scadenza nel 2025 quindi l’uscita in prestito è ancora fattibile.

Il prezzo fissato per il riscatto sarebbe di 20milioni di euro. Una cifra che farebbe tutti contenti e felici. Sì, anche la Juventus sarebbe contenta di questa cifra che evidentemente abbatterebbe e anche di molto quel costo già sostenuto per prendere il calciatore. Un’uscita di Kean comunque vorrebbe dire solamente una cosa: che dalle parti della Continassa si dovrebbe vedere un altro attaccante per affrontare l’intera stagione. Che non sia un segnale anche per Lukaku? La notizia è riportata dal giornalista Fernando Serrano.